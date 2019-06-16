В Совбезе РФ отреагировали на обвинения во «вмешательстве» в выборы в Европарламент

Москва, 16 июня. Утверждения западных СМИ о том, что Россия якобы «заинтересована» в победе правых сил на выборах в Европарламент являются полным абсурдом. Об этом заявил замсекретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.

Еврокомиссия ранее выпустила отчет, в котором заявила, что якобы «связанные с Россией злоумышленники» пытались вмешаться в майские выборы в Европарламент. В документе утверждается, что некие лица пытались ввести избирателей в заблуждение и снизить явку.

Представитель Совбеза РФ отреагировал на обвинения во «вмешательстве» в выборы в Европарламент. Он указал, что опросы накануне голосования прочили евроскептикам гораздо более сенсационные результаты. А в Европе, по его словам, и вовсе нет пророссийских и антироссийских партий.

Доброжелательно настроенные к России политики, указал Венедиктов, есть во всех европейских партиях.

«Точно так же нелепо наклеивать на правых и евроскептиков ярлык «друзей Москвы», как это любят делать многие западные журналисты», — цитирует его «Российская газета».

Он уточнил, что в Европе немало правых партий, в частности в Прибалтике, Польше, Скандинавии, «чьи лидеры известны такой оголтелой антироссийской риторикой, какую еще надо поискать».

«Поэтому утверждения западной прессы о том, что Россия якобы глубоко заинтересована в победе правых партий в ходе выборов в Европарламент — полный абсурд», — констатировал Венедиктов.

Стоит отметить, что на прошедших выборах евроскептики, которые выступают против антироссийской политики Брюсселя, значительно укрепили свои позиции. Правая фракция Европарламента, куда входят представители Франции, Германии и Италии, уже призвала нормализовать отношения с Москвой и снять с нее санкции.

Примечательно, что аналогичные претензии в адрес Москвы высказывали и в Вашингтоне. В США было инициировано расследование относительно якобы «вмешательства» России в американские президентские выборы в 2016 году. Возглавлял процесс генеральный прокурор Роберт Мюллер, который спустя почти два года работы так и не смог найти факты того, что какой-либо гражданин США или должностное лицо предвыборной кампании главы Белого дома вступали в сговор или же, зная о нем, координировали с Россией усилия повлиять на президентские выборы 2016 года. Не было выдвинуто никаких обвинительных заключений.

В МИД РФ констатировали, что три года Вашингтон тиражировал обвинения против Москвы, которые так и не нашли никакого подкрепления доказательствами. При этом расследование обошлось американским налогоплательщикам в 30 миллиардов долларов, однако так ни к чему и не привело. Мюллер заявил, что из-за провалившегося расследования он складывает полномочия спецпрокурора и уходит из Минюста.