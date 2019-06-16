Сирия, 16 июня. Боестолкновения правительственных сил и боевиков «умеренной оппозиции» в Хаме продолжаются, бойцов SDF расстреляли неизвестные в Дейр-эз-Зоре. В Алеппо учредили новый военный совет YPG. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния:

ВВС Сирии: нанесли удар по боевикам на северо-западном фронте Хамы.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отбивают атаки джихадистов в Идлибе и Хаме.

«Исламское государство1»: подозреваются в нападении на курдский патруль SDF в Дейр-эз-Зоре.

Курды: создали новый военный совет на севере Алеппо для координации действий YPG и «Асайиш», проводят рейды в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Алеппо

Курдские отряды самообороны (YPG) заявили о создании военного совета Кобани в городе Айн Аль-Араб на востоке провинции, как сообщает новостной портал Masar Press Net. Главой совета в Кобани был назначен Исмат Шейх Хасан. В своей речи он сослался на необходимость создания и расширения структуры SDF для войны против организации ИГИЛ1, из-за которой возникла необходимость учредить подобные военные советы в каждом курдском регионе. Задача советов состоит в том, чтобы объединить усилия курдских отрядов и силы внутренней безопасности «Асайиш».

Провинция Дейр-эз-Зор

«Демократические силы Сирии» (SDF) проводят рейды в деревнях Абу-Хамам, Гаранидж, Аш-Шаннан и поселке Ат-Таяна на востоке провинции, о чем сообщает новостное агентство Deir Ezzor 24. После взрывов в провинции курдское ополчение увеличивает количество обысков и арестов в провинции, в попытках найти виноватых в террористических атаках.

Источник также сообщает, что несколько бойцов SDF были ранены в результате атаки неизвестной группировки в поселке Ас-Сабха. Вооруженная автоматами банда напала на курдский патруль, расстреляв их автомобиль с бойцами внутри и скрылась с места. Под подозрением находятся боевики «спящих ячеек» «Исламского государства».

Провинция Идлиб

Правительственные силы, дислоцированные в деревнях Кабр Фада и Аль-Карим и долине Аль-Габ в провинции Хама, подверглись обстрелу боевиков из крупнокалиберной артиллерии. Атака радикалов не нанесла ущерба и была отбита САА, наступление радикалов вернулось к исходным позициям.

Сирийской армией в ответ были атакованы укрепрайоны радикалов в районе города Сафухан и Аль-Фатыр на юге провинции, как сообщает новостной канал Step News Agency. Информация о потерях среди радикалов пока не поступала.

Провинция Хама

Военно-воздушные силы Сирии наносят точечные авиаудары по опорным пунктам радикалов в районах городов Кафр-Зета, Аль-Латамина и деревень Закят и Ас-Саяд на севере провинции. Информация о потерях джихадистов на данный момент не поступала.

Боевики оперативного штаба «Фатх аль-Мубин» атаковали позиции сирийской армии в районе Телль-Хаваш и Аль-Хумейрат. Радикалы ударили по расположениям армии из гранатометов и тяжелой артиллерией. По неподтвержденным данным в результате обстрела на месте скончался один солдат САА, несколько были ранены и поврежден грузовик с боеприпасами правительственных сил, о чем сообщило новостное агентство Step News Agency.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)