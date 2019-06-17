Сирия новости 17 июня 07.00: Эрдоган запретил ХТШ атаковать САА в Хаме, арабы готовят акции протеста в Голанах

Сирия, 17 июня. Сирийцы готовят акции протеста на оккупированных Голанских высотах, боевики «Тахрир аш-Шам» отказались от наступления без одобрения Эрдогана, террористы вновь обстреляли Мхарде. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: арестовали бывших боевиков в Дамаске, нанесли удары по скоплениям боевиков в Идлибе.

«Сирийская свободная армия» (ССА) и союзные силы: обстреляли курдские формирования на севере Алеппо, похитили мирных жителей в Африне.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): похитили и убили двух членов «Асайиш» в Ракке.

«Хайят Тахрир аш-Шам» и союзные силы: противостояли САА на севере Хамы, отказались от атаки на САА, не получив одобрения Анкары, обстреляли из «Градов» Мхарде.

Курды: разрешили части местных жителей вернуться в Аль-Багуз, попали под обстрел в Дейр-эз-Зоре.

Международная коалиция: планирует превратить аэропорт Ат-Табки в региональную вертолетную базу.

Провинция Дамаск

Силы воздушной разведки Сирии арестовали 12 человек в городе Акраба, расположенном на юге провинции Дамаск. Все арестованные ранее принадлежали к различным террористическим и оппозиционным вооруженным группировкам, сообщает новостное агенство Halab Today. Точная причина арестов бывших боевиков не называется.

Провинция Алеппо

Турецкая артиллерия обстреляла курдские силы в деревнях Аль-Маликия и Шуаргет на севере провинции Алеппо, сообщает новостной источник в Twitter (@EuphratesPost). Населенные пункты находятся на границе зоны оккупированной турецкими войсками, и контролируемой курдскими отрядами самообороны.

Между тем в деревне Араб Ошаги в кантоне Африн боевики протурецких формирований «Сирийской свободной армии» (ССА) похитили мирных жителей. Курдские источники в Twitter (@Liberationafrin) сообщают, что среди прочих были похищены трое учителей. Всех захваченных увезли в неизвестном направлении и потребовали за каждого выкуп в размере 150 тысяч сирийских фунтов (около 300 долларов) за каждого.

Также сообщается, что боевики из группировки «Сулейман Шах» похитили местного жителя по имени Факри Рашид и потребовали заплатить 8000 долларов за его возвращение домой. Кроме того сообщается, что боевики группировок «Лива аль-Самарканд» и «Лива Вакас аль-Мусаитрин» похитили семь жителей местных деревень.

Провинция Дейр-эз-Зор

Боевики проамериканской коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF) позволили части мирных жителей вернуться в Аль-Багуз — населенный пункт, который был последним оплотом террористов запрещенного в РФ «Исламского государства» в Сирии. При этом разрешение вернуться получили только жители восточных районов города — в доступе в западные районы курды отказывают.

Турецкий источник в Twitter (@huseyinbozan) сообщает о нападении неизвестных на курдские силы в провинции Дейр-эз-Зор. Двое курдских бойцов получили ранения при обстреле автомобиля SDF в городе Ас-Сабха.

Между тем, на востоке Сирии продолжаются пожары посевов. Как сообщает местный новостной источник в Twitter (@DeirEzzor24), пожары вспыхнули в районе города Абу-Кемаль, горят посевы зерновых у деревни Ат-Туат.

Провинция Идлиб

ВВС Сирии нанесли удары по скоплениям террористов в районе городов Кафр-Увейд и Кансафра на юге провинции Идлиб, сообщает новостной источник в Twitter (@baladinetwork).

Провинция Ракка

Ливанское издание Al Masdar сообщает, что США превращает аэропорт сирийского города Ат-Табка, который находится под контролем проамериканских сил SDF, в региональную вертолетную базу. Отмечается, что решение о преобразовании аэропорта обсуждалось в ходе встречи с делегацией Саудовской Аравии в восточной Сирии. На новую вертолетную базу будут передислоцированы вертолеты с базы в Махимия аль-Карим.

Курдский источник в Twitter (@_Caki__) сообщает, что террористы ИГИЛ похитили двух членов курдских сил безопасности «Асайиш» с КПП между SDF и САА в деревне Аль-Аджаль, после чего вывезли их в пустыню и казнили. На данный момент эти сведения не подтверждены.

Также сообщается о самодельном взрывном устройстве, которое сработало при проходе курдского патруля в районе деревни Аль-Хатуния, к востоку от Телль-Абъяда. Новостной источник в Twitter (@MasarPressNet) не сообщает о погибших или пострадавших.

Провинция Хама

Боевики коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам», дислоцированные в Аль-Латамине, обстреляли из «Градов» христианский город Мхарде на севере Хамы, сообщает медиаисточник в Twitter (@ahmadalissa).

Медиаисточники боевиков коалиции «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» сообщают об уничтожении противотанковой ракетой крупнокалиберного пулемета САА в районе населенного пункта Аль-Касабия. Тот же источник сообщает об уничтожении танка САА в районе деревни Аль-Хамират, и трех транспортных средства правительственных сил в районе деревни Аль-Хурдана.

Между тем медиаисточники в Twitter (@jamlyyyyy) сообщили о записях переговоров террористов, планировавших в воскресенье крупную атаку на САА в Хаме, Идлибе и Латакии. Один из боевиков сообщает, что для ударной операции были собраны силы порядка 500 боевиков, однако им запретили выступать в атаку и «совершать любые военные действия, которые не были одобрены Эрдоганом».

Источник утверждает, что в записанных переговорах участвовали боевики «Тахрир аш-Шам», «Хуррас ад-Дин» и «Ансар аль-Таухид». Также в переговорах участвовали члены группировки «Джейш ат-Изза» и члены «единого штаба управления» группировок в Большом Идлибе.

Провинция Хасака

Новая вспышка пожаров на посевах в провинции Хасака. Как сообщает новостной источник в Twitter (@MasarPressNet), поля горят в районе деревень Касрук, Телль-Ахмад, Телль-Фарфура и Телль-Анбар в районе Эль-Камышлы.

Провинция Эль-Кунейтра

Арабское население Голанских высот, оккупированной Израилем части сирийской провинции Эль-Кунейтра, объявило о начале со вторника общей забастовки в знак протеста против израильских планов колонизации региона. Гнев сирийцев вызывали планы Израиля конфисковать около 6000 дунумов (600 га) земель в районе деревень Маджал Шамс, Баката, Масада и Эль-Кинья для постройки ветрогенераторов. Как сообщает сирийское агентство SANA по данным своих источников, о забастовке и начале протестов договорились шейхи деревень на Голанских высотах. В ходе встречи они подчеркнули, что хотят выразить свою связь с Сирией и приверженность своей национальной идентичности.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)