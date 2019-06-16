Главные новости 16 июня

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий воскресенья, 16 июня.

Супруг известной певицы Жанны Фриске Дмитрий Шепелев за четыре года ни разу не пришел навестить ее могилу. Муж Фриске ни разу не пришел на ее могилу, пишут СМИ.

Десятилетняя девочка выжила в столкновении иномарки и микроавтобуса в Воронежской области, где погибли восемь человек. Десятилетняя девочка оказалась единственной выжившей в ДТП с восемью погибшими.

Вооруженные силы Украины готовят провокации, которые направлены на срыв нового соглашения о перемирии на территории Донбасса. В ДНР пообещали ВСУ «Авдеевский котел» в случае провокации.

Два пассажира устроили пьяный дебош в аэропорту Новокузнецка при посадке на рейс до Москвы, сообщили местные СМИ. Пьяные пассажиры устроили дебош при посадке в самолет в Новокузнецке.

Примадонна российской эстрады Аллы Пугачевой восхитила поклонников новым селфи в Instagram. Пугачева восхитила поклонников селфи с красной помадой.

Российская певица Лолита Милявская оценила реакцию украинского блогера Татьяны Микитенко на шутку про Крым. Лолита оценила реакцию украинского блогера на старую шутку про Крым.

Святую Троицу или Пятидесятницу отмечают в воскресенье православные христиане. Православные христиане отмечают Троицу.

После конфликта с цыганами в Чемодановке (массовая драка и убийство) в соседнем селе Лопатки произошел пожар. ДТП под Воронежем унесло жизни 8 человек. Торговая война Индии против США. «Желтые жилеты» выступили за основателя WikiLeaks Ассанжа. Жилой дом сгорел вблизи Чемодановки в Пензенской области. События дня. ФАН-ТВ.

Президент Украины Владимир Зеленский пробежал через фонтан в ходе своего визита в Мариуполь. Зеленский искупался в фонтане, убегая от украинцев в Мариуполе.

В результате происшествия никто не пострадал, задержка движения поездов составила не более трех часов. Прокуратура расследует причину расцепки вагонов поезда Брянск — Москва.