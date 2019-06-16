Блэкаут в Аргентине и Уругвае: миллионы человек остались без электричества. События дня. ФАН-ТВ

Россия озвучила позицию по Оманскому заливу Завесой тайны окутан громкий инцидент в Оманском заливе. Кто, как и, главное, зачем атаковал нефтяные танкеры — по-прежнему загадка, и в последние дни она вызывает много споров. Сегодня тема привлекла внимание и Кремля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков озвучил позицию страны по данному вопросу: до появления весомых доказательств обвинять кого-либо нет смысла. Но, похоже, у США и их союзников другая точка зрения. Напомним, что 13 июня в Оманском заливе прогремели взрывы на двух нефтяных танкерах. В тот же день американцы предъявили «мутные» доказательства вины Ирана в атаке. Разглядеть что-либо было трудно, но, по версии Штатов, на кадрах видно, как иранские военные «заметают следы», снимая с корабля неразорвавшуюся мину. Позицию американцев разделила Британия, а позже, по сообщениям СМИ, и Саудовская Аравия. Впрочем этого Вашингтону хватило, чтобы направить в Оманский залив свой ракетный эсминец — Mason. Очень похоже, что инцидент стал просто предлогом для США, нарастить военные мускулы на Ближнем Востоке. Кстати, еще в мае Белый дом одобрил сделку по продаже оружия на $8,1 млрд союзникам в регионе — как раз для сдерживания Ирана. Впрочем, у Тегерана это вызвало лишь недоумение. А все обвинения он категорически отвергает.

Восток Украины опасается провокаций Смена власти в Киеве никак не повлияла на конфликт в Восточной Украине. Такое заявление и почти вердикт сегодня звучит в Луганской народной республике. Ее министр иностранных дел Владислав Дейнего уверен: Киев просто не в состоянии выполнить свои обязательства по минским соглашениям. Это ясно уже сейчас, хотя встреча контактной группы в столице Белоруссии пройдет лишь 19 июня: «Каждый раз, когда в Минске принимается решение об очередной дате разведения [сил на участке линии соприкосновения], сразу же украинская сторона принимает некоторые действия для того, чтобы Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала нарушение, даже невзирая на то, что это явное нарушение с украинской стороны», — министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего В преддверии минских переговоров похожие опасения звучат и в ДНР. Республика ожидает новых провокаций, а именно — обстрелов со стороны Украины. И это несмотря на риторику нового президента Владимира Зеленского, который решение конфликта на востоке страны назвал своей главной целью. Но очевидно, что до выполнения Минских соглашений, где задачи для этого, в общем-то, указаны довольно простые (отвод тяжелых вооружений и полное прекращение огня), преодолеть кризис не удастся.