Гаспарян назвал «парадом клоунов» митинг «в поддержку» Голунова в Москве

Москва, 16 июня. Митинги в поддержку спецкора «Медузы» Ивана Голунова потеряли свою актуальность 11 июня, когда журналист был освобожден из-под домашнего ареста. Об этом заявил политолог и публицист Армен Гаспарян.

12 июня представители либерально-оппозиционного сообщества провели в центре столицы несанкционированный митинг «в поддержку» журналиста Ивана Голунова. На митинге представители оппозиционных сил пытались устроить провокацию, однако благодаря грамотным и профессиональным действиям сотрудников полиции удалось избежать провокаций.

Власти столицы согласовали проведение митинга, который был назначен на 16 июня. К этому моменту акция протеста «в поддержку» Голунова утратила свою актуальность, однако митинг отменять не стали. Бесполезная акция протеста была необходима оппозиционным силам, чтобы отработать средства, которые были вложены «западными инвесторами».

При этом российское общество негативно отреагировало на попытки оппозиции «срубить хайп» на деле Голунова, после чего либералы решили провести акцию под лозунгом: «Закон и справедливость для всех». Однако цели очередной акции протеста остались прежними, передает NationNews.

Политолог и публицист Армен Гаспарян отмечает, что сегодняшний митинг оппозиционных сил в Москве является «парадом клоунов», который направлен на дестабилизацию ситуации в России.

«Вот что толку от того, что сегодня выйдут очередные клоуны, которые будут орать «Мы здесь власть» и так далее?» — задается вопросом Гаспарян.

Политолог также добавил, что у него вызывает недоумение «хайп» оппозиционных сил вокруг дела Голунова и абсолютное безразличии по отношению к его коллеге Кириллу Вышинскому, который находится на Украине под арестом по обвинению в государственной измене.

«Конечно, хорошо, что за Ивана Голунова вся вот эта публика так драла горло, но я напоминаю, что когда на Украине посадили Кирилла Вышинского, а он уже больше года сидит в тюрьме, никто из этих людей не возвысил свой голос ни единожды в защиту Кирилла», — добавил Гаспарян.

По мнению политолога, представители либеральной общественности проявляют лицемерие и безразличие к людям, которые действительно нуждается в помощи. При этом сегодняшний митинг может обернуться беспорядками, так как от его участников можно ожидать любых действий.

«Эта публика способна на многое в силу своей абсолютной безмозглости... Им нужна очередная картинка для иностранных ресурсов, ну и отчеты о своей деятельности, поскольку мы знаем, что Госдепартамент США увеличил финансирование на подобного рода деятельность», — подчеркнул Гаспарян.

Напомним, 6 июня в Москве был задержан журналист Иван Голунов по подозрению в попытке сбыта наркотиков. Задержание Голунова вызвало негативную реакцию со стороны общественности, поле чего данным делом заинтересовались представители Совета при президенте РФ по правам человека, Уполномоченного по правам человека, Союза журналистов РФ и Общественной палаты Москвы. Благодаря их участию удалось добиться закрытия уголовного дела в отношении журналиста.