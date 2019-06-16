Митинги российской оппозиции проплачивают США

Москва, 16 июня. Депутат Госдумы Евгений Федоров объяснил, зачем несистемная оппозиция пытается устроить «бессрочный протест» в России.

По мнению политика, «пятая колонна», существующая на деньги Запада, с подачи своих спонсоров готовит почву, чтобы попытаться провернуть в РФ сценарий майдана или «цветную революцию». Отличительными чертами этой тактики как раз становится так называемый «бессрочный протест».

Задержание журналиста Ивана Голунова стало для оппозиционеров очень удобным инфоповодом. Федоров напомнил, что спецкорра «Медузы» освободили 11 июня. Об прекращении дела заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев, но это не помешало оппозиции все-таки провести запрещенное шествие 12 июня. Это, по словам Федорова, доказывает то, что за этот митинг организаторы уже получили деньги «по линии США», а на Голунова всем либералам было уже «плевать».

Он подчеркнул, что в эту подготовленную антироссийскую группу уже много лет западные страны вкладывают большие деньги.