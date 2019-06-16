«Соратникам» Голунова предложили найти ему риэлтора, а не устраивать бессмысленные митинги

Москва, 16 июня. Внешне кажущийся бессмысленным митинг 16 июня в Москве нужен оппозиции для трансформации политической кампании вокруг дела освобожденного журналиста Meduza Ивана Голунова в масштабные протесты. Такое мнение выразил политолог Сергей Марков.

Согласованный с властями Москвы митинг «в защиту» Голунова прошел на проспекте Академика Сахарова в субботу. Участие в нем приняли около 1,6 тысячи человек. Охрану общественного порядка обеспечивали сотрудники полиции и Росгвардии.

Прошлый несанкционированный митинг прошел в Москве 12 июня. При том, что необходимость в протестных акциях пропала сразу после того, как в отношении спецкора прекратили уголовное дело и освободили его из-под домашнего ареста. Однако активисты проигнорировали призывы как издания Meduza, так и самого Голунова, и дважды вышли на улицы столицы.

Как полагает кандидат политических наук, генеральный директор Института политических исследований Марков, бессмысленный митинг 16 июня нужен оппозиции, чтобы создать вокруг уже завершенной истории ажиотаж. Он также считает, что абсурдность сложившейся ситуации может сыграть на руку самому Голунову, который, получив известность, будет удостаиваться всевозможных призов и наград.

«Поддержать его сейчас можно, только посоветовав дельного риэлтора, который найдет ему хорошую квартиру, купить которую он сможет за счет призовых денег», — отметил Марков.

В целом, считает эксперт, ни о какой кампании «в поддержку» спецкора и речи не идет, есть лишь политическая стратегия Запада, направленная на дестабилизацию ситуации в стране. По словам Маркова, оппозиция и либеральные СМИ попытались навязать тему общественности, однако Западу «делом Голунова» так и не удалось хоть как-то повлиять на ситуацию в стране, поскольку люди не хотят и не намерены принимать участие в иностранном вмешательстве.

«Не было никакой общественной дискуссии. Про протест говорят лишь те, кто хочет совершить подмену общества узкой группировкой людей, которые ненавидят государство русского народа и которые работают на условный проект майдана», — цитирует его «ПолитРоссия».

Оппозиция, указал он, старается перехватить данную повестку, чтобы ввести все это в радикальный протест.

Журналиста издания Meduza задержали 6 июня на Цветном бульваре. ГУВД Москвы заявляло, что при досмотре у него изъяли четыре грамма наркотического средства — метилэфедрона, а дома при обыске — еще пять грамм кокаина.

Никулинский суд Москвы отправил спецкора под домашний арест до 7 августа. Однако 11 июня министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев сообщил о прекращении уголовного дела журналиста Meduza в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.

Несмотря на то, что журналист был освобожден из-под домашнего ареста, а сам попросил своих «защитников» не ходить на несогласованную акцию, оппозиция не стала отказываться от провокаций. При этом мэрия Москвы разрешила провести «марш Голунова» 16 июня, однако активисты отказались, намеренно устраивая несанкционированный митинг в День России. Это еще раз доказывает, что в действительности либеральной общественности плевать на Голунова, журналист лишь был инфоповодом для пиара.

Как отметил президент Евразийского института молодежных инциатив Юрий Самонкин, Голунов стал «ширмой» для оппозиции. По его словам, активистам нужен лишь повод, чтобы в очередной раз организовать какие-то протестные акции, прикрываясь именем журналиста.