США в Сирии тренируют боевиков в зоне «Ат-Танфа» для вылазок против САА

Несколько дней назад диверсионная группа, собранная из боевиков незаконных вооруженных формирований, действующих в непосредственной близости к военной базе США «Ат-Танф», атаковала патруль Сирийской арабской армии в провинции Хомс. В результате нападения погибли трое сирийских военнослужащих.

Напомним, Соединенные Штаты незаконно разместили свою военную базу на юге провинции Хомс, неподалеку от лагеря беженцев «Эр-Рукбан». Там они создали так называемую «зону деконфликтации» и атаковали любые части САА, которые пытались продолжить преследование террористов «Южного фронта» «Сирийской свободной армии» на этой территории. 55-километровая «зона деконфликтации» вокруг «Ат-Танфа» стала безопасным убежищем сразу для четырех группировок ССА, которых американцы используют для решения своих задач на юге Сирии. Группировки, и в первую очередь «Джейш Магавир ат-Таура» («Армия коммандос революции») полностью контролируют лагерь беженцев «Эр-Рукбан», устроив на юге Сирии террористическое квазигосударство, в котором они наводят собственные порядке с молчаливого одобрения США.

Как сообщил «Русской Весне» сирийский военный источник, диверсионная группа из «Ат-Танфа» смогла под покровом ночи обойти наблюдательные пункты САА и достигнуть автомагистрали, соединяющей Пальмиру и Хомс. Террористы устроили засаду и ожидали патруль сирийской армии на неосвещенном участке магистрали. Когда точку засады проезжал патруль САА, боевики привели в действие взрывное устройство и обстреляли военных из пулеметов и стрелкового оружия.

Такие нападения в районе между Хомсом и Пальмирой происходили и раньше — пустыня вокруг Пальмиры по-прежнему слабо контролируется сирийской армией, и мелкие банды боевиков, как из зоны «Ат-Танфа», так и террористы «Исламского государства»1 способны проскочить мимо патрулей.

Стоит отметить, что террористы «Исламского государства» продолжают скрываться в условном «треугольнике смерти» в пустыне к востоку от Пальмиры, на территориях провинций Хомс и Дейр-эз-Зор. Пользуясь условиями в гладкой как стол пустыне, террористы способны проникать как в зону «Ат-Танфа» за снабжением и оружием, так и обходить правительственные посты, направляясь на юг и запад Сирии.

Боевикам, предпринявшим нападение на патруль сирийской армии, удалось скрыться без потерь. Командование САА полагает, что в боевики «Новой сирийской армии», предпринимающие вылазки из зоны «Ат-Танфа», отлично подготовлены и вооружены. Их слаженные действия и применение современного вооружения позволяют утверждать, что они прошли длительный процесс обучения минно-взрывному делу и диверсионной деятельности. Получить такую подготовку они могли только на тренировочных лагерях в зоне «Ат-Танфа» — американцы, в целом, никогда и не скрывали, что «партнеры в Сирии проходят обучение под руководством американских и британских инструкторов».

На данный момент зачистка сирийской пустыни не приносит нужных результатов — ни вокруг «Ат-Танфа», ни в «треугольнике смерти». Диверсионные группы боевиков всегда готовы сбежать в зону «Ат-Танфа» и сирийская армия не преследует их, чтобы не терять людей при налетах США. В «зоне деконфликтации» «Ат-Танфа» террористы могут не переживать за свою безопасность.

Локальные стычки и деятельность боевиков, которые нашли убежище в сирийской пустыне, будут продолжаться еще долгие годы, считает военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического агентства «Кассад» Борис Рожин. В беседе с Федеральным агентством новостей он объяснил: для того, чтобы сирийская армия смогла полностью зачистить пустыню, этим придется заниматься планомерно, что потребует длительного времени.

«Мелкие локальные стычке в зоне, близкой к «Ат-Танфу», происходят регулярно. По радиусам от «Ат-Танфа» боевики стараются просачиваться через жиденькую сеть контроля в направлении Пальмиры, Аль-Карьятейна и других населенных. Происходят столкновения на тактическом уровне, которые ничего не меняют, но держат в напряжении сирийские силы в этом регионе, — отметил Рожин. Само собой, помимо просачивания из зоны «Ат-Танфа» продолжаются попытки оставшихся боевиков ИГИЛ1 действовать в восточном Хомсе или просачиваться из района к югу от Меядина и Дейр-эз-Зора, где также существуют отряды ИГИЛ, которые регулярно совершают отдельные нападения. Боевики, объективно, еще действуют в районах недалеко от Пальмиры, недалеко от Эс-Сухне и в пустыне к югу от Дейр-эз-Зора — там остаются отдельные отряды боевиков, которые сохраняют боеспособность — помимо «спящих ячеек» в городах и поселках на освобожденной от ИГ1 территории».

Нельзя сказать, отметил эксперт, что сирийская армия не противодействует террористам. Командование САА проводит масштабные мероприятия для того, чтобы отрезать террористов от снабжения из Ирака и закрыть границу для банд ИГ.

«Сейчас параллельно проводится крупная операция на границе с Ираком — совместно с иранскими военными, иранскими прокси, шиитскими милициями в восточном Хомсе — прочесывают пустыню, ищут остатки ИГИЛ, которые действуют там и создают проблемы, нападают на отдельные отдаленные блок-посты, — рассказал Рожин. Это уже фактически не военная, а контртеррористическая операция, ближе к режиму КТО, и такие операции, скорее всего, будут проводиться еще не один год, потому что этот район контролируется сейчас достаточно слабо, особенно в юго-восточной Сирии — как в силу удаленности, так и в силу нехватки личного состава. Значительную часть задач там выполняют иранские прокси, таких как «Харакат ан-Нуджаба», «Лива Фатемийюн» и тому подобные, или же используется народной ополчение для обеспечения безопасности на определенной территории».

В ближайшее время вопрос полного «огораживания» «Ат-Танфа» вряд ли решаем — для этого потребуется долговременная операция, которая станет возможна после того как будет тем или иным путем решена проблема с Идлибом.

«Тут важен вопрос распределения ресурсов — САА сосредоточена на операции в Идлибе и северной Хаме, поэтому поддержка в этих районах носит скорее остаточный характер, закрываются потери, издержки, но принципиально ситуация не меняется. Понятно, что для того, чтобы все это купировать, необходима более жесткая изоляция вокруг «Ат-Танфа» и дальнейшее информационное и дипломатическое давление, плюс проведения новых контртеррористических операций — прочесывание, зачистка пустыни, — пояснил военный эксперт. Быстро это, конечно, не кончится — можно сравнить с тем, как Россия замиряла Дагестан и Чечню в начале 2000-х годов. Сирийцам это лишь предстоит сделать, возможно, где-то РФ поможет, где-то Иран поможет, но сейчас видно, что приоритетом является сражение в Идлибе».

1 Организация запрещена на территории РФ.