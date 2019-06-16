Стариков объяснил, почему митинг «в поддержку» Голунова не вызвал интереса россиян

Москва, 16 июня. Разрешенный властями Москвы митинг в поддержку Ивана Голунова прошел без провокаций и задержаний и даже завершился раньше заявленного срока. Писатель и блогер Николай Стариков объяснил, почему акция не вызвала интереса у россиян.

По мнению эксперта, рядовые москвичи предпочли провести воскресенье в кругу семьи или на даче, и это правильно и вполне нормально. А те граждане, кто ходит на митинги как на работу, уже отметились на запрещенном шествии якобы в поддержку Голунова 12 июня.

«Сегодня пришло лишь некоторое количество людей, которые просто ходят на любой митинг по любому поводу. Сегодня нет никакой повестки для защиты Ивана Голунова», — добавил он в комментарии изданию Nation News.

Cтариков подчеркнул, что сейчас Голунову ничего не угрожает, и за него можно быть абсолютно спокойным.

Напомним, несанкционированный митинг, о котором напомнил Стариков, несистемная оппозиция провела 12 июня, в День России. При этом никого не смутило, что 11 июня Голунов был освобожден, а уголовное дело в его отношении прекращено.

Оппозиции и прозападным СМИ, существующим на деньги зарубежных спонсоров, было важно отработать мероприятие в антироссийском ключе. Для этого полицейских всячески провоцировали, выкрикивались антироссийские лозунги. Провокаторов задержали, но организаторы митинга пытались представить их как жертв кровавого режима.

Сам Иван Голунов, которого оппозиция и некоторые политические деятели использовали как лишний повод напомнить о себе, на запрещенную акцию в День России не пошел, предпочтя провести время с близкими. С призывом не идти на несанкционированное шествие выступило и руководство издания «Медуза».