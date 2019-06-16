Назван топ-5 автомобилей для начинающих водителей

Москва, 16 июня. Автоэксперты Car.ru составили рейтинг лучших машин для начинающих водителей по цене до 25 тысяч долларов (около 1,6 миллиона рублей), посоветовав при этом выбирать седан или хэтчбек.

При выборе первого автомобиля специалисты порекомендовали присмотреться к новому поколению модели Honda Fit 2019. Они отметили, что машина, несмотря на компактный размер, обладает большим багажником и просторным салоном. Стоимость авто также является преимуществом.

Неплохим вариантом, по их словам, является гибридный компактный кроссовер Kia Niro 2019. Автопроизводитель позиционирует модель как бюджетную, так что он также подходит для начинающих автомобилистов.

Выделили эксперты и Kia Soul 2020. Модель нового поколения появилась в продаже в двух комплектациях — GT-Line и X-line. Они выделяются богатым оснащением и просторным салоном.

Порекомендовали специалисты обратить внимание также на Fiat 500 Abarth Cabrio 2019 — новинку в сегменте бюджетных авто. По словам экспертов, авто обладает мощным двигателем и интересным дизайном.

Замыкает топ-5 названных экспертами авто Honda Insight 2019. Новый гибридный автомобиль, несмотря на небольшую стоимость, обладает салоном премиум-класса и экономичным расходом топлива.

Ранее автоэксперты составили топ-10 марок машин, которые доставляют своим владельцам удовольствие от процесса вождения. Первое место в этом списке занял Land Rover.

В то же время лидирующее место среди самых доступных в России кроссоверов с полным приводом и коробкой-автоматом занял Renault Duster. Как отмечают эксперты, внешность этого транспортного средства все еще актуальна, несмотря на несколько устаревший дизайн салона.