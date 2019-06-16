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Актер Андрей Соколов станет кандидатом на выборах в Мосгордуму

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Актер Андрей Соколов станет кандидатом на выборах в Мосгордуму

Москва, 16 июня. Российский актер театра и кино Андрей Соколов намерен выдвинуть свою кандидатуру на выборах в Мосгордуму. Об этом сообщила представительница его предвыборного штаба Софья Лебедева.

По словам Лебедевой, 17 июня Соколов подаст заявление на выдвижение своей кандидатуры в депутаты Московской городской думы по 43 избирательному округу, передает РИА Новости.

«Да, это не фейк, Андрей Соколов завтра подаст заявление», — пояснила Лебедева.

Стоит отметить, что Соколов не первый год активно занимается общественной деятельностью. Благодаря статусу депутата актер получит возможность заниматься решением проблемных вопросов на законодательном уровне.

«Вся моя жизнь связана с нашей столицей. Я здесь вырос, живу, работаю. И я просто обязан что-то сделать для города, который люблю», — сказал Соколов, комментируя выдвижение своей кандидатуры.

Российский актер, режиссер, продюсер и общественный деятель Андрей Соколов родился в 1962 году в Москве. Соколов имеет звание Народного артиста Российской Федерации и является сопредседателем регионального штаба Общероссийского народного фронта в Московской области.

Ранее общественница Анна Федермессер отказалась от участия в выборах в Мосгордуму по 43 избирательному округу. Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября 2019 года.

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Автор: Артем Никулин
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