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Два человека погибли в ДТП с двумя фурами и легковушкой под Пензой

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Два человека погибли в ДТП с двумя фурами и легковушкой под Пензой

Пенза, 16 июня. Две фуры и легковушка столкнулись в Бессоновском районе, погибли два человека, сообщили в УГИБДД по Пензенской области.

ДТП произошло на 649-м километре дороги М-5 около 08.00. Столкнулись две фуры Volvo и Hyundai Solaris. По данным ведомства, 29-летний водитель иномарки скончался.

Пассажир Hyundai попал в больницу с многочисленными травмами, медики не смогли спасти его жизнь. Правоохранительные органы проводят проверку по факту аварии.

16 июня в других регионах страны произошли серьезные аварии с жертвами. В Воронежской области погибли пять человек при столкновении двух иномарок. В Пермском крае один человек погиб, шестеро получили ранения.

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Автор: Ирина Селезнева
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