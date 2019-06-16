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Погибший в Крыму спортсмен был членом юношеской сборной РФ по биатлону

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Погибший в Крыму спортсмен был членом юношеской сборной РФ по биатлону

Симферополь, 16 июня. Установлена личность молодого спортсмена, погибшего на пробежке в Крыму. Им оказался 17-летний биатлонист Артемий Хасанкаев.

По данным регионального ГУ МЧС, молодого человека нашли мертвым в поселке Рыбачье в Алуштинском районе республики. В ведомстве уточнили, что бегать в горы Хасанкаев отправился на утром 15 июня, но обратно в пансионат «Рыбачье», где базируются биатлонисты, не вернулся.

В 16.30 в МЧС сообщили о его пропаже. К поискам спортсмена тут же приступили спасательный отряд Liza Alert, водолазы «Крым-спас», кинологи «Россоюзспаса», сотрудники пожарной охраны, спасатели МЧС, правоохранительные органы и волонтеры.

Тело Хасанкаева нашли 16 июня. По факту гибели юноши идет проверка. Офицальной информации о причинах его смерти пока нет, сообщил источник ТАСС. При этом он не исключил, что биатлонист мог умереть от остановки сердца.

Погибший был членом юношеской сборной России по биатлону. В минувшем сезоне он занял третье место в юношеском рейтинге Союза биатлонистов России.

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Автор: Игорь Федоров
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