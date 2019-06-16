Трогательные снимки сына Фриске в день ее смерти появились в Сети

Москва, 16 июня. Сын эстрадной певицы Жанны Фриске Платон растет без мамы, однако, судя по всему, окружен заботой отца, телеведущего Дмитрия Шепелева. Актер редко делится фотографиями ребенка, однако в Сети появились архивные снимки малыша, сделанные в день смерти солистки группы «Блестящие».

Публикация размещена на фан-странице Платона в социальной сети Instagram. На снимках мальчик запечатлен на фоне красивого морского пейзажа с уходящим за горизонт солнцем. Остается лишь гадать, где поклонники Фриске взяли семейные фото.

«15 июня 2015 года. В тот вечер, когда не стало Жанны», — подписан коллаж из двух снимков.

Пост с трогательными фотографиями не оставил пользователей Сети равнодушными. Они пожелали мальчику вырасти достойным человеком и выразили сожаление, что его мамы больше нет рядом.

«Такой маленький, такой трогательный», — написала пользователь под ником interija.

Напомним, проблемы со здоровьем у солистки группы «Блестящие» начались несколько лет назад. После рождения сына врачи диагностировали у певицы рак мозга. На протяжении двух лет Фриске боролась с онкологическим заболеванием, однако попытки победить болезнь остались безуспешны. Певица скончалась в своем доме в подмосковной Балашихе 15 июня 2015 года в возрасте 40 лет.

Спустя четыре года после смерти Фриске поклонники признаются, что ее по-прежнему не хватает. У памятника артистки на могиле на Николо-Архангельском кладбище в Москве постоянно лежат живые цветы, конфеты и игрушки. Смотритель рассказал, что никаких беспорядков здесь ни разу не было, фанаты певицы не нарушают правила и ведут себя подобающе.