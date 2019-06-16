Голунов не пришел на митинг своих «защитников» в Москве

Москва, 16 июня. Журналист издания «Медуза» Иван Голунов не пришел на митинг в защиту свободы слова, который проходит в Москве. Об этом сообщил глава Союза журналистов РФ Владимир Соловьев.

По словам Соловьева, ранее он пригласил Голунова принять участие в митинге в защиту свободы слова, который проходит на проспекте Академика Сахарова в Москве.

«Увы, (Голунов – Прим. ФАН) не пришел. Говорят? что адвокаты не советуют», — сказал Соловьев.

Он также добавил, что изначально митинг был посвящен задержанию Ивана Голунова по подозрению в сбыте наркотических веществ, однако после освобождения журналиста организаторы решили провести акцию под лозунгом: «Закон и справедливость для всех», передает ТАСС.

Напомним, 6 июня в Москве был задержан журналист издания «Медуза» Иван Голунов. Журналиста обвинили в попытке сбыта наркотических веществ. Задержание Голунова вызвало возмущение со стороны общественности, поле чего к данному делу подключились представители Совета при президенте РФ по правам человека, Уполномоченного по правам человека, Союза журналистов РФ и Общественной палаты Москвы. Благодаря их участию удалось добиться прекращения уголовного преследования журналиста.

Однако оппозиционные силы решили воспользоваться делом Голунова для организации провокаций и беспорядков во время праздничных мероприятий, посвященных Дню России. При этом сам Голунов и руководство издания «Медуза» призывали россиян не принимать участие в незаконный митинг 12 июня.