Худрука «Современника» Волчек госпитализировали

Москва, 16 июня. Художественного руководителя «Современника» и народную артистку СССР Галину Волчек госпитализировали. Об этом рассказала руководитель литературно-драматической части столичного театра Евгения Кузнецова.

Она уточнила, что причиной госпитализации стало плановое обследование. Кузнецова указала, что Волчек отправилась в медицинское учреждение накануне.

«Галина Борисовна была госпитализирована в субботу в связи с плановым обследованием, которое проходит в отделении кардиологии института [хирургии] имени Вишневского», — рассказала она ТАСС.

Кузнецова заверила, что здоровью знаменитой артистки ничего не угрожает.

Напомним, Волчек 19 декабря прошлого года исполнилось 85 лет. Главным режиссером «Современника» артистка стала в 1972 году, а художественным руководителем — в 1989 году.

Волчек стала первым советским режиссером, прорвавшим культурную блокаду между США и СССР. Ее неоднократно приглашали на постановки в театры Германии, Финляндии, Ирландии, США, Венгрии, Польши и других стран. Она также занималась театральной педагогикой за рубежом.

Параллельно с творческой деятельностью на театральных подмостках развивалась и ее кинокарьера. Артистка снялась нескольких десятках фильмов.

Ранее стало известно об экстренной госпитализации французского актера театра и кино Алена Делона в одну из больниц в парижском пригороде Нейи-сюр-Сен. Причиной вызова медиков стали участившиеся у артиста приступы мигрени.