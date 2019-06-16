ФАН разъясняет: «Эхо Москвы» пропагандирует русофобию и ненависть к своей стране

Федеральное агентство новостей столкнулось с откровенно наглым актом идеологической цензуры со стороны радиостанции «Эхо Москвы», чьи «диктаторские замашки», очевидно, не дают им спокойно спать по ночам. Уже в который раз «Эхо Москвы» заблокировало аккаунт ФАН на своем официальном сайте, позиционирующемся редакцией «Эха» как площадка для свободного обмена мнениями. Так вот, на своем примере мы убедились, что это совсем не так.

Ранее ФАН запустило публичный проект: с официальных аккаунтов нашей редакции публикуются комментарии к новостям и мнениям в различных блогах, социальных сетях и на сайтах других СМИ (как пример — портал «Эхо Москвы»). Официальный аккаунт Федерального агентства новостей имеет соответствующее название, а также узнаваемый логотип. Он поддерживается штатными сотрудниками редакции.

16 июня аккаунт ФАН на сайте «Эхо Москвы» был удален в пятый раз. При этом наша редакция вела аргументированный диалог с пользователями площадки. Причина удаления остается для нас неизвестной. Хотя мы считаем, что это часть идеологической цензуры, которая ведется против нас антироссийским СМИ.

Поэтому Федеральное агентство новостей запускает новый проект «ФАН разъясняет». В рамках него наша редакция разъясняет читателям, почему, например, «Эхо Москвы» в своих материалах пропагандирует русофобию.

Ранее радиостанция опубликовала заметку «В Чехии 21 августа предложили объявить днем памяти жертв вторжения советских войск». И этот материал оказался абсолютно однобоким, без предоставления альтернативного мнения.

В рамках своего публичного проекта ФАН показало читателям «Эхо Москвы» иной взгляд на происходящее. Мы объяснили, что отдельным странам Восточной Европы удобны антироссийские настроения.

Однако в итоге против нашей редакции применили репрессии. Что же это получается? А как же свобода слова? Ее нет. Есть идеологическая цензура; нам пытаются откровенно заткнуть рот.

По мнению редакции ФАН, подобные выходки либеральных СМИ — это грубое нарушение свободы слова. В связи с этим мы отправили официальный запрос в Роскомнадзор с просьбой провести проверку и принять соответствующие меры.

Федеральное агентство новостей по-прежнему ждет от наших оппонентов аргументированных ответов на заданные вопросы, а также незамедлительной разблокировки аккаунта редакции.

Ранее на путь идеологической цензуры и репрессий встали The Bell, The Insider, «Настоящее время», «Медиазона», «Новая газета», RTVI, «Сноб», «Эхо Москвы», «Дождь», «Радио Свобода», «Деловой Петербург» и TJournal. Затем к ним присоединились Meduza, «Росбалт», Republic.

Политолог и политтехнолог Наталия Елисеева заметила, что либеральные СМИ позиционируют себя как оплот свободы слова, предоставляя площадку для любых мнений. Но по факту оппозиционные СМИ превратились в кружок по интересам, жестко отсеивающий всех неугодных.

«При этом риторика о том, что они самые несчастные и ущемленные, что их права и свободы всегда попирают, что свобода слова в нашем государстве давно канула в Лету, звучит из их статей и материалов громче и громче. Но цензура прочно засела в умах либеральных СМИ. Самое страшное, что в оппозиционных головах никоим образом не прослеживается противоречивость их действий. Работать в стиле «есть только наше мнение, другое нужно уничтожить» для этих СМИ совершенно нормально. Банить неугодных, дабы они случайно не раскрыли всю предвзятость публикуемых материалов у них тоже нормально и даже поощряется», — пояснила Наталия Елисеева.

Но для ФАН свобода слова — это не пустой звук. Мы хотим напомнить: любой желающий может высказывать свою точку зрения в комментариях как на нашем официальном сайте, так и в социальных группах.