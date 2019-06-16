Наблюдатели ОБСЕ заявили об обстреле школы в Донбассе

Донбасс, 16 июня. Спецмиссия ОБСЕ сообщила об обстреле школы в неподконтрольном Киеву населенном пунке Золотое-5 в Донбассе.

Согласно отчету наблюдетей, пострадавшее здание им показали 13 июня. В результате попадания снарядов оказались разбиты три окна.

«Они видели свежее отверстие в обоих стеклах окна с двойным стеклопакетом на третьем этаже и соответствующее свежее отверстие в косяке с противоположной стороны коридора», — рассказали в ОБСЕ.

По данным наблюдателей, ближайшие позиции вооруженных формирований находятся в 700 метрах к северу от школы, пишет РИА Новости.

Напомним, 19 июня участники контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе планируют подписать новое соглашение о перемирии в регионе. Сегодня в военном ведомстве ДНР сообщили, что киевские силовики готовят вооруженную провокацию, чтобы сорвать подписание этого документа.