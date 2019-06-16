Двух французских журналистов арестовали в ЦАР за провокации на митинге оппозиции

Оппозиционеры Центральноафриканской республики, недавно объединившиеся в платформу «Объединенный фронт защиты нации» (E-Zingo Biani) 15 июня устроили митинг в столице — городе Банги. Однако в новостях появились не сообщения о мирной акции с выражением своей политической позиции, а информация о задержании двух журналистов Agence France Presse за провокации. Французские журналисты подговаривали местных жителей из числа неблагополучных граждан бросать камни в сотрудников полиции, присутствовавших на месте проведения митинга. О задержаниях сообщил в Twitter корреспондент радиостанции RFI Afrique Пьер Пинто (Pierre Pinto).

Заметим, что вокруг мероприятия, проведенного оппозиционерами, еще на стадии подготовки ходили нелицеприятные слухи. «Объединенный фронт защиты нации» (E-Zingo Biani) — политическая платформа, объединившая участников, которым власти ЦАР в свое время охотно дали посты в правительстве. Бертин Беа совсем недавно отказался от министерского кресла — предложение войти в состав кабинета министров он получил от нынешнего премьер-министра ЦАР Фирмина Нгребада.

В рядах «Объединенного фронта защиты нации» оказался и Жан-Серж Бокасса. Сын центральноафриканского диктатора Жан-Беделя Бокасса возглавлял министерство внутренних дел страны с 2016 по 2018 год. Он недавно покинул высокий пост по собственному желанию. Словом, у этих политиков была отличная возможность участвовать в жизни и развитии страны, работая на высоких государственных должностях. Но это их не устроило, они отказались работать в правительстве и теперь энергично критикуют его. Среди оппозиционеров также есть один из соратников экс-президента ЦАР Франсуа Бозизе, возглавлявшего страну в 2003-2013 годах.

Оппозиционное политическое сообщество с самого начала решило, что митинг будет носить провокационный характер. По некоторым сведениям, участники «Объединенного фронта защиты нации» заведомо слишком поздно подали заявку на проведение митинга. Согласовать мероприятие с властями не успели, что позволило демонстративно выйти на несогласованную акцию, представив все как нежелание властей мириться с оппозицией.

Примечательно, что дестабилизировать ситуацию в стране оппозиционеры начали, дождавшись первого промаха властей при реализации Хартумских соглашений. Мирный договор между властями ЦАР и военно-политическими группами заключили в начале февраля по итогам переговоров в Хартуме, которые состоялись, главным образом, силами российских дипломатов и Африканского союза.

Несмотря на однозначное улучшение ситуации в стране, 21 мая произошла трагедия, которая чуть все не погубила. Боевики одной из повстанческих группировок нарушили мирный договор и напали на несколько деревень недалеко от города Пауа. Погибли более 30 жителей. Подозреваемые в убийстве мирных граждан уже под стражей, но есть те, кто хочет представить трагедию в районе города Пауа как повод перечеркнуть всю работу по мирному урегулированию. Кому это может быть выгодно?

ЦАР — бывшая колония Франции, республика получила независимость только в 1960 году. Париж по сей день продолжает проводить неоколониальную политику. Например, французские компании работают в ЦАР на льготных условиях. Недавно появилась неподтвержденная информация о том, что лидер платформы «Объединенный фронт защиты нации» Жервейс Лакоссо (Gervais Lakosso) получает деньги из французского посольства, чем больше беспорядков на улицах — тем больше денег. Но это были сведения на уровне слухов. Однако теперь, после провокационного митинга, полицейские в Банги говорят, что на эту акцию французское посольство выделило шесть миллионов центральноафриканских франков (чуть более 10 тысяч долларов или чуть более девяти тысяч евро). Видимо, даже эти деньги не помогли превратить местечковую акцию оппозиционеров в событие. Вышагивали с плакатами и скандировали лозунги всего около 100 человек.

Итоги митинга в Восьмом округе Банги 15 июня отнюдь не радостные. Журналистка центральноафриканской радиостанции Radio Ndeke Luka Инес Лора Нгопот (Ines Laure N’gopot) написала в микроблоге, что стражи порядка задержали оппозиционера Джозефа Бендунга, а также других активистов платформы «Объединенный фронт защиты нации».

Напомним, что арестованы также два французских журналиста — представители Agence France Presse, освещавшие политическую акцию. Есть информация, что на их попытки устроить из мероприятия провокацию с метанием камней в сотрудников полиции моментально отреагировал находившийся на месте событий полицейский спецотряд. Журналистов, решивших на ровном месте организовать политический скандал, да еще и не у себя в стране, а в ЦАР, отвезли в криминальный отдел. У них изъяли телефоны, камеры и все носители информации. Теперь с этими опасными для спокойствия центральноафриканцев французскими журналистами разбираются представители закона.

Вот тут есть видео, по которому можно понять, что участников акции было довольно мало, около сотни человек, но этого видео нет на YouTube или в Twitter, оно только на сайте.