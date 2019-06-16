Боярский с сыном впервые за 30 лет выбрались на рыбалку

Санкт-Петербург, 16 июня. Советский и российский актер театра и кино Михаил Боярский и его сын Сергей впервые за 30 лет выбрались вместе на рыбалку. Кадры активного отдыха депутат Госдумы опубликовал в социальной сети Instagram.

По словам Боярского-младшего, в последний раз он был на рыбалке с отцом в возрасте восьми лет. С тех пор он неоднократно уговаривал актера выбраться на природу и поудить рыбу, однако народный артист РСФСР все время откладывал отдых.

«Решительно невыносимо было продолжать в том же духе, поэтому быстро и спонтанно мы с моим другом вытащили моего отца на рыбалку», — написал сын Боярского в публикации.

Депутат поделился с подписчиками впечатлениями от совместного с отцом времяпрепровождения. По его словам, водная прогулка выдалась очень удачной — Боярский-старший поймал двух щук, которых закоптили и съели.

Однако главным достижением сын артиста назвал время, проведенное рядом с отцом.

«Я побыл с отцом, он побыл со мной. Это бесценно и навсегда. Папа, я тебя очень люблю», — признался он.

Стоит отметить, что Боярский-старший не раз признавался, что вынужден избегать посещения публичных мест, чтобы меньше привлекать к себе внимания. По словам знаменитого артиста, ему даже пришлось отказаться от некоторых привычек – например, от частых прогулок по городу. Из-за повышенного внимания к своей персоне, ему все сложнее гулять в компании своих детей и внуков.

Ранее артист поделился подробностями съемочного процесса четвертой части культового фильма «Гардемарины». Продолжение полюбившейся истории зрители смогут увидеть в 2020 году.