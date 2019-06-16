Россияне устали от глупых попыток оппозиции настроить общество против власти

Москва, 16 июня. Оппозиция продолжает проводить митинги «в поддержку» Ивана Голунова, пытаясь настроить общество против власти. Об этом пишет журналистка Юлия Витязева.

В Москве на проспекте Академика Сахарова стартовал митинг «в поддержку» журналиста Ивана Голунова. Проведение акции было согласовано с властями столицы. Митинг проходит под лозунгом: «Закон и справедливость для всех».

По мнению Витязевой, каждый человек обладает своей системой морально-нравственных ценностей, поэтому призывы «за все хорошее против всего плохого» являются откровенной утопией.

«Нет, я, конечно тоже всегда готова выступить в защиту всего хорошего против всего плохого. Но! То, что хорошо и правильно для меня — плохо и неправильно для кого-то другого. И мы никогда не сможем прийти к компромиссу», — отмечает журналистка.

В качестве примера Витязева привела отношения между Россией и странами Запада, которые демонстрируют противоположные взгляды на закон и справедливость. Аналогичная ситуация в вопросах внешней и внутренней политики государства. По словам Витязевой, большая часть россиян считает воссоединение Крыма с Россией восстановлением исторической справедливости, однако есть те, кто называют данное событие «аннексией и поводом для Гааги». События в Донбассе и Сирии также демонстрируют многополярность взглядов на закон и справедливость в российском обществе.

«Поэтому едиными для всех они никогда не будут. Особенно, пока у нас есть «оппозиция» типа Навального, которая любой закон пытается выставить, как образчик беззакония. Их двоемыслие — корень многих наших проблем. Науськивая людей против власти, они сами беззастенчиво предаются тем же порокам, за которые гнобят своих оппонентов», — добавляет Витязева.

Оппозиционные силы призывают к всеобщей справедливости, однако требуют безоговорочного оправдания своих незаконных действий. Так, травлю и преследование оппонентов они называют «выражением общественного мнения», требуют признать клевету «свободой слова», а нарушение законодательства считают «свободой самовыражения». При этом многие россияне уже давно устали от глупых попыток оппозиции настроить общество против власти.

«То, что обязательно для всех остальных, «каста неприкасаемых» воспринимает как вызов своим выдуманным правам и свободам. И любую попытку проникнуть за черту своей зоны комфорта она считает репрессиями, преследованиями, препятствованием их деятельности и просто местью со стороны властей», — отмечает журналистка.

По мнению Витязевой, участники сегодняшнего митинга не добьются ничего кроме раздражения со стороны простых россиян.

Напомним, 6 июня в Москве был задержан журналист интернет-издания «Медуза» Иван Голунов по подозрению в распространении наркотиков. Задержание журналиста вызвало бурю возмущения со стороны общественности, поле чего к делу Голунова подключились представители Совета при президенте РФ по правам человека, Уполномоченного по правам человека, Союза журналистов РФ и Общественной палаты Москвы. Благодаря их участию удалось добиться прекращения уголовного дела в отношении журналиста.

11 июня министр внутренних дел России Владимир Колокольцев сообщил о прекращении уголовного дела против Голунова. Однако оппозиционные силы заявили, что намерены провести незаконный митинг «в поддержку» Голунова 12 июня. Акция протеста была использована для организации беспорядков, однако профессиональные действия сотрудников полиции позволили избежать провокации.