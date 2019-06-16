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Политика

Песков заявил о выжидательной позиции Путина по отношению к Зеленскому

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Песков заявил о выжидательной позиции Путина по отношению к Зеленскому

Южно-Сахалинск, 16 июня. В Кремле есть «ожидания сдержанного оптимизма» по отношению к политике украинского президента Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что в Москве пока нет понимания позиции Зеленского по российско-украинским отношениям отсутствует.  Песков напомнил, что ранее Владимир Путин объяснил, что для него лучшим критерием будет понимание подходов нового президента Украины к основным вопросам повестки отношений Москвы и Киева.

«До сих пор понимания нет, как будет к этому Зеленский относиться. Поэтому Путин занимает такую выжидательную позицию», — добавил пресс-секретарь российского лидера.

В целом, по его мнению, этот подход позитивный, есть и ожидания сдержанного оптимизма, «но чёткой ясности, что же будет происходить в Киеве, пока нет ни у кого».

Он также пояснил, что основными вопросами российско- украинской повестки дня является «в целом недружественная линия Украины по отношению к России», а также позиция Киева по соблюдению минских договоренностей.

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Автор: Игорь Федоров
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