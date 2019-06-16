Латвия заявила об обнаружении военного корабля РФ у своих границ

Рига, 16 июня. Национальные вооруженные силы (NBS) Латвии заявили о том, что обнаружили военный корабль России у границ страны.

Согласно сообщению военных в Twitter, российское судно было замечено в латвийской эксклюзивной экономической зоне в воскресенье, в 18,5 морской мили от территориальных вод.

«Военно-морские силы 16 июня идентифицировали фрегат «Адмирал Касатонов» с бортовым номером 431 класса «Адмирал Горшков» Вооруженных сил России», — говорится в публикации.

LV ekskl. ekonom. zonā 18,5 j.j. no teritoriālās jūras bruņotie spēki 16.06. identificēja Krievijas BS "ADMIRAL GORSHKOV" klases fregati "ADMIRAL KASATONOV" ar borta Nr. 431. — NBS (@Latvijas_armija) 16 июня 2019 г.

Стоит отметить, что латвийские военные не раз заявляли об обнаружении военных кораблей России недалеко от своих границ. Москва отмечала, что все полеты российских военных самолетов и передвижения кораблей совершаются исключительно в строгом соответствии с международными нормами.

Так, по информации NBS, корвет «Ураган» был замечен в конце мая в 14 морских милях от территориальных вод Латвии.

При этом Латвия, как и другие страны Прибалтики, в последние годы проводят ярко выраженную антироссийскую политику. Однако ранее новый президент страны Эгилс Левитс заявил, что Рига заинтересована в выстраивании хороших отношений с Москвой, несмотря на политические противоречия.