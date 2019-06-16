Венедиктов не комментирует ситуацию с сыном-уклонистом, ожидая окончания весеннего призыва

В конце мая стало известно о том, что главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов помогает сыну в обход закона избежать службы в армии. До сих пор известный журналист никак не прокомментировал эту новость. Бездействуют и правоохранительные органы, несмотря на то, что нарушение законодательства налицо.

Вместо армии — кальянная

Некрасивый факт уклонения Венедиктова-младшего от службы в армии вскрыли журналисты Федерального агентства новостей. В конце мая стало известно, что сына главреда «Эха Москвы», якобы постоянно проживающего за границей, видели в Москве за стойкой кальянной.

Фотографии юного Венедиктова были выложены в соцсетях. На юношу обратили внимание в результате конфликта – он грубил покупателям, а также отказался предоставить чеки. Пользователи группы «Вконтакте» «Подслушано Метро Москвы» быстро узнали в дерзком работнике кальянной сына Венедиктова, которого, как и отца, зовут Алексеем.

К слову, ни кассового аппарата, ни лицензии на алкоголь в заведении не оказалось. Однако главное не это. Как оказалось, Венедиктов-младший является уклонистом. Как пояснил собственный источник «Федерального агентства новостей», по документам Венедиктов-младший не подлежит воинскому учету по причине постоянного проживания за пределами РФ. Это действительно законная причина для освобождения от службы в армии, однако сам факт нахождения Венедиктова-младшего в Москве ставит на этой легенде жирный крест.

Сухим из воды

Всплывшие подробности никак не отразились на жизни юного уклониста. Между тем, бездействие правоохранителей, а также отца молодого человека вызывает недоумение. На словах главный редактор «Эха Москвы» всегда подчеркивал свое уважение к армии (в отличие многих коллег по оппозиции), хотя сам не служил по причине плохого зрения. Впрочем, попытка «освободить» сына от воинской службы наглядно демонстрирует его реальное отношение к этому вопросу.

Ранее Венедиктов также неоднократно хвалился тем, что использовал свои знакомства для достижения целей, например, для вывоза людей из страны. В ноябре 2018 года он признавался в интервью, что «эвакуировал» своего сына, когда тот имел какие-то проблемы. Учитывая то, что именно тогда Венедиктову-младшему исполнилось 18 лет, речь могла идти об армии.

Некоторым позволено все

Вероятно, Венедиктов избегает комментировать информацию о своем сыне-уклонисте, так как ждет окончания весеннего призыва, который закончится 15 июля. При этом главред одного из крупнейших рупоров оппозиционной пропаганды в очередной раз демонстрирует свою приверженность к двойным стандартам. По его мнению, среди равных существуют те, кто «равнее», а если можешь добиться привилегий в обход закона для себя и своей семьи – действуй. Именно так, к сожалению, сейчас выглядит российская либеральная общественность, готовая поступиться декларируемыми ценностями ради собственных интересов.