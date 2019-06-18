Фестиваль для детей и подростков прошел в сирийском Дейр-эз-Зоре

Дамаск, 18 июня. Грузовик с готовыми детскими комнатами прибыл из иранского культурного центра в Дейр-эз-Зор, где на фестивальной площади Аль-Тавра прошли мероприятия фестиваля под названием «Яркие ночи». На месте событий побывал специальный корреспондент ФАН.

Ночь праздника, устроенная организаторами фестиваля для людей, пострадавших от терроризма, серьезно отличается от подобных мероприятий прошлых лет. Фестиваль включал в себя специально отведенные места для детей и игровые комнаты для подростков, а также интерактивные игры для разных возрастов, образовательные и интеллектуальные соревнования для детей.

На театральной сцене были показаны представления, вдохновленные сирийским фольклором и народными танцами, которые приносили радость душам людей и возвращали их в прекрасные дни прошлого.

В нашем распоряжении оказалось видео с мероприятия:

В различных секциях фестиваля участвовали волонтеры сирийской молодежи и некоторых НПО, которые имеют опыт психологической поддержки детей и общения с подростками, необходимый чтобы интегрировать их в сирийское общество.

Фестиваль продолжится до конца месяца, чтобы и дальше вызывать улыбки в сердцах детей и радость на лицах жителей Дейр-эз-Зора, которые возвращающихся на родину после долгих лет скитаний из-за терроризма.