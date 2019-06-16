Сирия, 16 июня. Взорвался склад с оружием в Дейр-эз-Зоре, турецкий наблюдательный пункт в Идлибе обстрелян из миномета. Сирийская армия атакует радикалов в Алеппо. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния:

ВВС Сирии: нанесли удар по расположениям джихадистов в южных районах Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: атакуют позиции радикалов на севере Алеппо.

Курды: отказываются принимать помощь в тушении пожаров на востоке Евфрата, потеряли еще одного полевого командира при взрыве склада боеприпасов.

ВС Турции: были обстреляны у одного из своих наблюдательных пунктов на юге Идлиба.

Провинция Алеппо

Как сообщает новостной портал Masar Press Net сирийская армия атаковала позиции боевиков в окрестностях деревни Аль-Камари на юге провинции. Воздушно-космические силы РФ совместно с ВВС Сирии нанесли удары по позициям боевиков недалеко от Международного центра сельскохозяйственных исследований в засушливых районах (ИКАРДА) на юге провинции и в районе поселка Аль-Бавия, как передает канал Step News Agency.

В результате взрыва на западе провинции в деревне Кафр-Насих скончался ребенок. Как сообщает канал Step News Agency, мальчик по имени Абдулрахман Закария аль-Када оказался рядом, когда детонировала бомба, заложенная в автомобиле. Другой информации о жертвах теракта пока что не поступало. Ни одна из группировок еще не взяла ответственность за подрыв.

Провинция Дейр-эз-Зор

Как сообщает новостной портал Deir Ezzor 24, обнаруженный курдскими отрядами «Демократических сил Сирии» (SDF) склад с оружием в Аль-Багузе взорвался, когда саперы попытались перевезти боеприпасы на курдские склады. В результате взрыва скончались два бойца, один из них Надер Фаузи Аль-Бдайви - полевой командир подразделения Абу-Кемаля, член военного совета Дейр-Эз-Зора. Ряд бойцов были ранены и доставлены в госпиталь в Хаджине.

Провинция Идлиб

Один из наблюдательных пунктов турецкой армии был обстрелян из миномета на юге Идлиба. Об этом заявляет Министерство обороны Турции, отмечая, что обстрел велся из района высоты Тель Базам. В результате нападения никто не пострадал, был нанесен ущерб оборудованию пункта, как сообщает агентство ТАСС. За последнюю неделю это второй случай обстрела наблюдательных пунктов Турции. Напомним, 13 июня в Аш-Шарии из миномета обстрелян десятый наблюадтельный пункт и ВКС России нанесли удар по расположениям террористов, атаковавших турецкий пост.

Провинция Хасака

При тушении пожаров на юге Хасаки погибло пять человек и несколько получили сильные ожоги в районе города Камышлы, о чем сообщило новостное агентство Halab Today. В течении месяца на востоке Евфрата в огне было уничтожено колоссальное количество гектаров посевных земель и пастбищ. Тем не менее, вчера «Демократические силы Сирии» (SDF) отвергли предложение организации «Белых касок» помощь в тушении пожаров в полях на северо-востоке страны, заявив что курды полностью контролируют ситуацию и им оказывает помощь международная коалиция.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)