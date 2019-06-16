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Сводки из Сирии

Сирия новости 16 июня 16:30: взорвался склад с оружием в Дейр-эз-Зоре, турецкий наблюдательный пункт в Идлибе обстрелян из миномета

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Сирия новости 16 июня 16:30: взорвался склад с оружием в Дейр-эз-Зоре, турецкий наблюдательный пункт в Идлибе обстрелян из миномета

Сирия, 16 июня. Взорвался склад с оружием в Дейр-эз-Зоре, турецкий наблюдательный пункт в Идлибе обстрелян из миномета. Сирийская армия атакует радикалов в Алеппо. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния:

ВВС Сирии: нанесли удар по расположениям джихадистов в южных районах Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: атакуют позиции радикалов на севере Алеппо.

Курды: отказываются принимать помощь в тушении пожаров на востоке Евфрата, потеряли еще одного полевого командира при взрыве склада боеприпасов.

ВС Турции: были обстреляны у одного из своих наблюдательных пунктов на юге Идлиба.

Карта боевых действий в Сирии

Провинция Алеппо

Провинция Алеппо

Как сообщает новостной портал Masar Press Net сирийская армия атаковала позиции боевиков в окрестностях деревни Аль-Камари на юге провинции. Воздушно-космические силы РФ совместно с ВВС Сирии нанесли удары по позициям боевиков недалеко от Международного центра сельскохозяйственных исследований в засушливых районах (ИКАРДА) на юге провинции и в районе поселка Аль-Бавия, как передает канал Step News Agency.

В результате взрыва на западе провинции в деревне Кафр-Насих скончался ребенок. Как сообщает канал Step News Agency, мальчик по имени Абдулрахман Закария аль-Када оказался рядом, когда детонировала бомба, заложенная в автомобиле. Другой информации о жертвах теракта пока что не поступало. Ни одна из группировок еще не взяла ответственность за подрыв. 

Провинция Дейр-эз-Зор

Провинция Дейр-эз-Зор

Как сообщает новостной портал Deir Ezzor 24, обнаруженный курдскими отрядами «Демократических сил Сирии» (SDF) склад с оружием в Аль-Багузе взорвался, когда саперы попытались перевезти боеприпасы на курдские склады. В результате взрыва скончались два бойца, один из них Надер Фаузи Аль-Бдайви - полевой командир подразделения Абу-Кемаля, член военного совета Дейр-Эз-Зора. Ряд бойцов были ранены и доставлены в госпиталь в Хаджине.

Провинция Идлиб

Провинция Идлиб

Один из наблюдательных пунктов турецкой армии был обстрелян из миномета на юге Идлиба. Об этом заявляет Министерство обороны Турции, отмечая, что обстрел велся из района высоты Тель Базам. В результате нападения никто не пострадал, был нанесен ущерб оборудованию пункта, как сообщает агентство ТАСС. За последнюю неделю это второй случай обстрела наблюдательных пунктов Турции. Напомним, 13 июня в Аш-Шарии из миномета обстрелян десятый наблюадтельный пункт и ВКС России нанесли удар по расположениям террористов, атаковавших турецкий пост.

Провинция Хасака

Провинция Хасака

При тушении пожаров на юге Хасаки погибло пять человек и несколько получили сильные ожоги в районе города Камышлы, о чем сообщило новостное агентство Halab Today. В течении месяца на востоке Евфрата в огне было уничтожено колоссальное количество гектаров посевных земель и пастбищ. Тем не менее, вчера «Демократические силы Сирии» (SDF) отвергли предложение организации «Белых касок» помощь в тушении пожаров в полях на северо-востоке страны, заявив что курды полностью контролируют ситуацию и им оказывает помощь международная коалиция.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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Автор: Сергей Петров
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