Макаревич назвал уникальным умершего барабанщика Остроумова

Москва, 16 июня. Сессионный участник «Машины Времени» Сергей Остроумов умер на 55-м году жизни. Фронтмен рок-коллектива Андрей Макаревич назвал барабанщика одним из лучших среди тех, кого ему довелось слышать живьем.

«Он был совершенно уникальный музыкант. Наверное, лучший барабанщик, которого я когда-либо слышал живьем», — подчеркнул бессменный лидер группы.

Макаревич отметил, что проблемы со здоровьем у Остроумова наблюдались в течение нескольких лет. Он напомнил, что врачи чудом спасли музыканта несколько лет назад, передает телеканал «360».

«Несколько лет назад он перенес тяжелейшую операцию на желудок. Тогда его чудом спасли», — рассказал исполнитель.

Барабанщик Сергей Остроумов скончался в воскресенье, 16 июня. Он был сессионным участником рок-группы «Машина Времени» и постоянным — в проекте Андрея Макаревича «Оркестр креольского танго».

Точная причина смерти барабанщика пока не сообщается.

Макаревич основал музыкальную группу «Оркестр креольского танго» более 18 лет назад. Вокалист «Машины времени» неоднократно признавался, что любит слушать и исполнять американскую эстрадно-джазовую музыку 50-х.