Участники митинга «в поддержку» Голунова потребовали освобождения Вышинского

Москва, 16 июня. Активисты принесли на согласованную акцию в Москве «в поддержку» освобожденного журналиста издания Meduza Ивана Голунова баннер с требованием освободить из-под ареста главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

Согласованный с властями Москвы митинг в защиту свободы слова и журналистской деятельности прошел на проспекте Академика Сахарова в субботу. Участие в нем приняли около 1,6 тысячи человек. Охрану общественного порядка обеспечивали сотрудники полиции и Росгвардии.

На акцию «в поддержку» ранее освобожденного Голунова активисты принесли баннер с надписью «Свободу Вышинскому». Главного редактора РИА Новости Украина задержали 15 мая прошлого года в Киеве по подозрению в государственной измене. Херсонский суд арестовал журналиста на два месяца, затем арест неоднократно продлевали на новый срок.

В ОБСЕ неоднократно призывали Киев отказаться от нападок на свободу слова и репрессий в отношении журналистов. В МИД РФ требовали отпустить журналиста, арестованного на Украине по сфабрикованному делу. Однако украинские власти остались безучастны, Вышинский до сих пор находится в СИЗО.

Напомним, журналиста «Медузы» задержали 6 июня на Цветном бульваре. ГУВД Москвы заявляло, что при досмотре у него изъяли четыре грамма наркотического средства — метилэфедрона, а дома при обыске — еще пять грамм кокаина.

Никулинский суд Москвы отправил журналиста под домашний арест до 7 августа. Однако 11 июня министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев сообщил о прекращении уголовного дела журналиста Meduza в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.

Прошлый митинг, причем несанкционированный, прошел в Москве 12 июня. Необходимость в протестной акции пропала сразу после того, как в отношении спецкора прекратили уголовное дело и освободили его из-под домашнего ареста. Однако активисты проигнорировали призывы как издания Meduza, так и самого Голунова, и вышли на улицы столицы.

Эксперты, в частности депутат Госдумы Виталий Милонов, подчеркивали, что оппозиция намеренно проигнорировала заявления спецкора, из чего можно сделать вывод — либералам, по сути, до журналиста не было и нет никакого дела, они хотели лишь заявить о себе и воспользовались именем Голунова.

Как отметил политолог Иван Мезюхо, журналистское сообщество не проявило консолидированную позицию по защите своих коллег. Он указал, что представители либеральных СМИ не проводили публичных массовых мероприятий и одиночных пикетов в защиту заключенного на Украине Вышинского.