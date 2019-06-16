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Том Хэнкс «ограбил» сувенирную лавку в Лос-Анджелесе

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Том Хэнкс «ограбил» сувенирную лавку в Лос-Анджелесе

Лос-Анджелес, 16 июня. Американский актер Том Хэнкс ограбил магазин сувениров в Лос-Анджелесе. Инцидент произошел в эфире ток-шоу Jimmy Kimmel Live.

Во время телепередачи ведущий Джимми Киммел отметил безупречную репутацию Хэнкса. По его словам, за всю свою карьеру Хэнкс ни разу не попадал в скандальную ситуацию. Киммел предложил актеру ограбить магазин сувениров, который находится рядом со студией. В свою очередь Хэнкс заявил, что ему «нечего бояться» и отправился грабить магазин.

«Если полиция решит меня арестовать, то только за то, что я очаровательный», — сказал Хэнск.

По дороге к магазину актер раздавал приветствия прохожим, а также заказал хот-дог, пообещав забрать его после ограбления. В магазине Хэнск «поженил» туристов из США и Австралии, а также отпустил несколько ироничных шуток в адрес покупателей.

Позднее внимание Хэнкса привлекли картонные ростовые фигуры голливудских актеров. Хэнкс разрисовал маркером фигуру своего коллеги Мэтта Дэймона, после чего взял собственную картонную копию и несколько сувенирных статуэток «Оскар».

«Я — Том Хэнкс. И я краду это», — заявил актер, покидая магазин.

На обратном пути Том Хэнкс забрал свой хот-дог, попросив своего охранника расплатиться за него. Актер раздал прохожим украденные «Оскары», оставив себе ростовую фигуру. Позднее охранник Хэнкса заплатил за «украденные» товары.

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Автор: Артем Никулин
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