Сару Нетаньяху оштрафовали за заказы ресторанной еды на бюджетные средства

Иерусалим, 16 июня. Жена премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара приговорена к штрафу за расходование бюджетных денег на заказы ресторанной еды.

Согласно решению суда, Сара Нетаньяху должна будет выплатить 55 тыс. шекелей (около 15 тыс. долларов). Как отмечает телерадиокомпания Kan,изначально жена премьера обвинялась в мошенничестве, но после того она пошла на сделку с прокуратурой и признала свою вину, обвинение переквалифицировано «на преднамеренное использование ошибки другого лица».

По данным The Jerusalem Post, израильская полиция рекомендовала инкриминировать Нетаньяху и его жене Саре преступления по статьям о взяточничестве, мошенничестве и нарушении общественного доверия в рамках расследования о коррупции. Оно же получило известность как «дело 4000», отмечает телеканал RT.

Премьер Израиля считает, что это расследование предвзятое.