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Сбежавшая цирковая медведица покусала прохожих в Саратовской области

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Сбежавшая цирковая медведица покусала прохожих в Саратовской области

Саратов, 16 июня. Полиция проводит проверку в городе Балаково после нападения медведицы на двух прохожих, сообщили в ГУ МВД по Саратовской области.

Как рассказали в областном минздраве, двое мужчин находятся в больнице с травмами. Инцидент произошел вечером 15 июня в районе гаражей.

На прохожего мимо пенсионера набросился сбежавший цирковой медведь, повалил мужчину на землю и нанес ему многочисленные раны. Молодой мужчина поспешил на помощь пострадавшему и попытался отогнать зверя.

Но медведь стал более агрессивным и напал на 28-летнего смельчака. После этого животное скрылось в зарослях травы. Это не первый в России случай нападения медведя на человека.

Ранее сообщалось, что житель Республики Тыва выжил в схватке с разъяренным медведем. Мужчине каким-то образом удалось откусить зверю язык.

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Автор: Ирина Селезнева
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