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Хлопок газа произошел в Амурской области, есть пострадавшие

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Хлопок газа произошел в Амурской области, есть пострадавшие

Благовещенск, 16 июня. Хлопок газовоздушной смеси произошел в квартире пятиэтажного дома в Благовещенске, сообщили в ГУ МЧС по Амурской области.

Инцидент произошел вечером 15 июня и спровоцировал пожар в многоэтажке. На место происшествия прибыли оперативные службы.

С огнем боролись семь человек и три единицы спецтехники. При хлопке пострадали два человека — мужчина и женщина, их доставили в больницу, РИА Новости.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства и причины, из-за которых взорвалась газовоздушная смесь. Ранее сообщалось, что из-за хлопка газа обрушились три квартиры многоэтажки в Красноярске.

В Ульяновске пострадал один человек из-за хлопка газа.

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Автор: Ирина Селезнева
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