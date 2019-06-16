Хлопок газа произошел в Амурской области, есть пострадавшие
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Благовещенск, 16 июня. Хлопок газовоздушной смеси произошел в квартире пятиэтажного дома в Благовещенске, сообщили в ГУ МЧС по Амурской области.
Инцидент произошел вечером 15 июня и спровоцировал пожар в многоэтажке. На место происшествия прибыли оперативные службы.
С огнем боролись семь человек и три единицы спецтехники. При хлопке пострадали два человека — мужчина и женщина, их доставили в больницу, РИА Новости.
Правоохранительные органы выясняют обстоятельства и причины, из-за которых взорвалась газовоздушная смесь. Ранее сообщалось, что из-за хлопка газа обрушились три квартиры многоэтажки в Красноярске.
В Ульяновске пострадал один человек из-за хлопка газа.
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