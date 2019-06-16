Как устроена работа в главной газете Луганска

Луганск, 16 июня. Газета «XXI век» — пожалуй, нет ни одного жителя Луганской народной республики, который хотя бы раз не держал в руках это периодическое издание. Более 20 лет его корреспонденты рассказывают жителям данного региона последние новости и поднимают самые горячие темы и проблемы.

14 июня Луганская народная республика отмечает День журналиста, и съемочная группа Федерального агентства новостей отправилась в редакцию самой любимой газеты луганчан.

«Скоро будет двадцать лет, как «XXI век» живет в этом помещении, — рассказывает нам Наталья Третьякова, главный редактор газеты. — Я не оговорилась: действительно живет, потому что мы всегда были большой и дружной семьей. А теперь я вас с этой семьей познакомлю».

Далее по коридору расположены кабинеты творческих групп. Нам повезло, мы застали практически весь коллектив в редакции, что в связи с загруженностью бывает нечасто. Газета выходит пять раз в неделю, кроме того, работает еще и сайт.

«Люди приходят с жалобами на что угодно: на соседей, на жару, на повышение цен, понижение цен; с благодарностями врачам, учителям, тем же соседям, с просьбами о помощи — «Помогите найти собачку», «Помогите найти мужа», — с юмором рассказывает Наталья Третьякова, проводя нас чередой кабинетов. — Тут у нас сердце редакции, общаемся здесь с нашими посетителями, читателями, вдохновителями. Каждого стараемся выслушать и передать, если это жалоба, дальше — по инстанциям, по министерствам, везде, куда мы можем достучаться».

Работа кипит, готовится к выходу свежий номер. Тут после журналистов и корректора за дело берутся главный редактор и заместитель. Сегодня у них особая задача.

«Сегодня мы параллельно занимаемся подготовкой номера понедельника — заранее, потому что очень ответственный день, — продолжает Наталья Третьякова. — Нашему бессменному шеф-редактору, учредителю, собственно говоря, отцу «XXI века» Юрову Юрию Павловичу исполняется 50 лет. В знак нашей благодарности, любви и уважения мы посвятим ему разворот; надеемся, он будет очень этому рад».

История этого издания непроста. 23 года назад оно задумывалось как легкая молодежная газета, но суровые 90-е внесли свои коррективы, затем 2000-е. А горячим летом 2014-го самая популярная газета области стала к тому же единственным источником новостей для Луганска.

«Информирование населения в тех условиях, когда не было связи, телевидения, Интернета, телефона — ничего не было, — рассказывает учредитель газеты «XXI век» Юрий Юров, — информирование населения было жизненно важным аспектом. В ежедневном режиме в блокадном Луганске выходил боевой листок. Одни заголовки посмотреть: «Луганский аэропорт взят», «Первый звонок в военном Луганске», «Марш Мендельсона под грохот орудий» — каждая страничка блокадной жизни нашего города».

Сейчас темы изменились. На страницах издания все меньше войны и все больше жизни, что определенно вселяет оптимизм как в читателей, так и в самих сотрудников.

Мы надеемся, репортажи журналистов «XXI века» далее будут только мирными.