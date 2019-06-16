Американские демократы выдали себя публикацией в NYT о кибератаках на Россию

Западные СМИ пытаются показать, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп готов перейти любую грань. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал политолог Андрей Иванов.

Измена государству

Дональд Трамп отреагировал на статью газеты The New York Times (NYT), в которой говорится об усилении кибератак Соединенных Штатов на энергосистему Российской Федерации.

«Фактически это акт измены со стороны некогда великой газеты, которая отчаянно нуждается в любой истории, даже плохой для нашей страны… и это неправда!» — написал Трамп в Twitter.

Ранее NYT сообщила, что США за последний год увеличили количество кибератак на энергетическую систему России. Газета ссылалась на источники среди бывших и нынешних правительственных чиновников. В статье говорилось, что спецслужбы пытаются внедрить программы, с помощью которых могут саботировать работу некоторых деталей энергосистемы и собрать данные.

Перейти грань

По мнению Андрея Иванова, если говорить про сами кибератаки, то они вряд ли идут в большом масштабе — только в пробном. Если бы они были серьезными, об этом первыми сообщили бы в России, а не журналисты NYT, уверен эксперт.

«Да и не секрет, что сегодня все ведущие державы продумывают использование так называемого кибернетического оружия, возможность осуществлять хакерские атаки, а также защищаться от них. Это делают в России, это делают в Китае, это делают и в США, и в очень многих странах. Но были ли эти атаки? На мой взгляд, не было. По крайней мере, так, как написали американские журналисты», — пояснил Андрей Иванов.

По мнению эксперта, атаки на энергосистему — это очень серьезный вызов. Не стоит думать, что хакеров невозможно вычислить. Одно дело — наложить санкции, и совсем другое — быть уличенным в том, что вы подрываете системы жизнеобеспечения другой страны. Сегодня хакерские атаки производятся не с целью что-то уничтожить и отключить, а украсть. Например, технические секреты, персональные данные и так далее.