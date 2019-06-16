Боярскую сравнили с «папуаской» из-за серьги в носу

Москва, 16 июня. Подписчики раскритиковали российскую актрису театра и кино Елизавету Боярскую после того, как она опубликовала в социальной сети Instagram фото, на котором запечатлена с серьгой в носу.

Снимок был сделан в рамках рекламной кампании ювелирного дома Tous, с которым сотрудничает заслуженная артистка РФ. Для фотосессии Боярская выбрала наряд с принтом, напоминающим джунгли, крупные серьги и пирсинг.

Однако подписчики образ актрисы не оценили и сравнили ее с «папуаской».

«Ну такая женщина красивая, зачем эта серьга в носу…» — написал truebeyoung.

«Сделаем из себя папуасок», — отреагировал на снимок пользователь с ником spb.jr.

Пользователи соцсети заявили, что 33-летней дочери народного артиста РСФСР Михаила Боярского якобы «не позволительно такое экстравагантное поведение».

В защиту Боярской выступило немало поклонников, которые обратили внимание, что серьга — это лишь часть рекламной кампании, а сама артистка выглядит очень красиво.

«Ну, люди! Это же образ! По-моему, все прекрасно и гармонично», — отметила bermasha34.

«Петербурженка, умничка, мама, красавица!!» — резюмировал horoshunsergey.

Ранее художественный руководитель театра имени Ленсовета Лариса Луппиан раскрыла секрет женского счастья. Во многом она согласилась со своим мужем Боярским. Актер считает, что для женщины главное — материнство.

Луппиан уверена, что семья, дети, хорошая работа сделают принесут женщине счастье.