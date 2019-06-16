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Британцы оценили шансы Джонсона стать лидером тори

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Британцы оценили шансы Джонсона стать лидером тори

Лондон, 16 июня. Британцы рассказали о своем отношении к экс-главе МИД страны Борису Джонсону. По мнению жителей Соединенного Королевства, он является самым сильным кандидатом на пост главы тори и кресло премьера.

Об этом свидетельствуют данные последнего социологического опроса. Согласно исследованию, 47% респондентов считают, что на предстоящих парламентских выборах Джонсон победит лейбористов и также Партию Brexit. Иного мнения придерживаются только 2% опрошенных, пишет «Газета.ру». 15% участников опроса оценили успех Консервативной партии под руководством нынешнего главы МИДа Джереми Ханта.

30% жителей Британии считают, что именно у Джонсона есть те качества, которые позволят осуществить Brexit и выиграть выборы в парламент. Других кандидатов поддержали своими голосами только 7% опрошенных.

Напомним, о том, кто займет место лидера Консервативной партии и пост премьер-министра Британии станет известно в конце июля.

 

 

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Автор: Игорь Федоров
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