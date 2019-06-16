На «Фабрике Станиславского» показали спектакль на черном фоне без костюмов. ФАН-ТВ

Актерская игра как она есть. Под таким слоганом вышли на сцену артисты «Театра на Васильевском» в рамках фестиваля «Фабрика Станиславского». Артисты остались без декораций, реквизита и костюмов. Фура застряла на границе, когда труппа возвращалась из гастролей по столицам Европы. Там они также показывали спектакль «Мещане» по творчеству Максима Горького. Черный кабинет позволил сконцентрировать зрительское внимание на мастерстве исполнения ролей.

«Ситуация действительно экстремальная, но она прекрасная, поскольку вот в таком черном кабинете — ты то, что ты есть. Спектакль если есть, значит, он может быть и в черном кабинете. Если нет, то ему не поможет никакой кабинет», — говорит актер Юрий Ицков.

Актеры оказались вынуждены найти подходящую одежду в своих чемоданах. А все декорации составили стулья, взятые прямо за кулисами театра.

«Сегодня будет суть. Такая шутка Станиславского — а если без? Без гарнира, без раскрасок, вот что, собственно, и есть творчество актера», — отмечает режиссер Владимир Туманов.

Актеры отмечают то, что публика везде принимает одинаково. Причина тому — общность проблем. То, что зачастую происходит внутри семей, не зависит ни от культуры, ни от языка. А тема непонимания не зря является одной из классических.