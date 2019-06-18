Сирийские фермеры начали сбор урожая пшеницы в провинции Эс-Сувейда

Дамаск, 18 июня. Сирийские фермеры начали сбор урожая пшеницы на полях, расположенных на западе провинции Эс-Сувейды, и в деревне Магал. Соответствующую информацию передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Это делается в ожидании пожара, который, как правило, повреждает летние посевы. Кроме того, фермерам стало гораздо легче после начала поставки большого количества помощи сельскохозяйственному сообществу со стороны сирийского правительства. Ожидается, что следующий сезон будет богатым на урожай с учетом большого количества дождей, прогнозируемого синоптиками.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Сирийская провинция Эс-Сувейда была освобождена летом прошлого года в рамках масштабной антитеррористической операции, проводимой сирийской правительственной армией и российской авиацией. Ряд регионов добровольно перешли под контроль Дамаска, таким образом, военным удалось избежать жертв среди мирного населения. В данный момент в регионе активно восстанавливается производительность.

Ранее сообщалось, что сирийское правительство делает все возможное, чтобы ускорить выплаты за реализуемые на рынке зерна пшеницы и ячменя филиалу Сирийского зернового учреждения и торговой палате в Аль-Хасаке.

На счет организации поступило около 18 млрд сирийских лир – это оцениваемая стоимость урожая пшеницы и ячменя в провинции Хасака. Процесс выплат начался несколько дней назад. Суммы, переведенные крестьянам, от организации составляют 2 млрд 218 млн лир, от организации фуража – 3 млрд 595 млн лир. Всего выплачено за пшеницу и зерно около 2 млрд 490 млн лир на сегодняшний день.