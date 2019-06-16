После провала 12 июня оппозиция отказалась от идеи «похайповать» на разрешенном митинге в Москве

Запад, используя ситуацию с журналистом «Медузы» Иваном Голуновым, не смог раскачать Россию и привести людей на митинг в его поддержку; россиянам это оказалось просто неинтересно. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал политолог Иван Аркатов.

На проспекте Сахарова в Москве в воскресенье утром проходит акция «Закон и справедливость для всех». Накануне о ее проведении напоминал Союз журналистов России.

Согласованный митинг начался в 13.00. По оценке корреспондента ФАН, к началу митинга собрались около 500 человек, по данным ГУ МВД Москвы, спустя час после начала число участников акции составило порядка 1600 человек. Не густо. И это несмотря на то, что либеральная тусовка запрашивала митинг с численностью участников до 20 тысяч человек.

Как отметил Иван Аркатов, «дело Голунова» — это уникальное событие в истории России. И оно завершилась быстро и положительно, продемонстрировало взаимопонимание и взаимодействие общества и власти.

«Но каков бы положительный результат ни был, этой историей решили воспользоваться оппозиционеры и либералы. Им важно заработать очки, и отработать деньги и задания наших западных «друзей». И очки они в первую очередь зарабатывают перед своими кураторами, так как население России видит всю суть отечественных либералов. Их реальные дела говорят о многом и им нет дела до будущего нашей страны. Россияне увидели это и 12 июня», — пояснил Иван Аркатов.

По мнению эксперта, митинг в поддержку Голунова хоть и был согласован, но все равно использован как еще одна площадка для хайпа.

«Для чего этот митинг? В первую очередь, отработать деньги, заработать себе хоть какие-то политические очки и, конечно же, создать повод для очернения России для мировой общественности. Ведь на это мероприятие точно соберется максимум западных СМИ, которые давно зарекомендовали себя, как очень предвзятые источники информации», — заключил Иван Аркатов.

Журналист «Медузы» был задержан 6 июня в столице по подозрению в распространении и изготовлении наркотических средств. После предъявления обвинений он был отправлен под домашний арест. Однако впоследствии выяснилось, что при задержании были допущены нарушения. Голунов был освобожден, а дело — прекращено.