Полноформатная встреча Путина и Трампа может состояться накануне саммита G20

Москва, 16 июня. Полноформатная встреча президента Российской Федерации Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа может состояться накануне саммита G20. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль​​​. Путин» на канале «Россия 1».

«Полноформатная встреча в рамках G20 Путина и Трампа может быть организована даже накануне этого мероприятия», — заявил представитель Кремля.

Он также добавил, что в настоящее время никаких инициатив со стороны Белого дома по данному направлению Россия не получала.

«В данном случае никаких инициатив из Вашингтона», — уточнил Песков.

Ранее Песков сообщил, что Москва пока не получала от Вашингтона подтверждения плана встречи двух лидеров.

Хозяин Белого дома заявлял, что собирается встретиться с российским президентом на площадке саммита G20 в японской Осаке.

Заместитель руководителя министра иностранных дел России Сергей Рябков не исключил, что встреча двух лидеров может состояться «на ногах». Впрочем, российский дипломат добавил, что по этим контактам пока нет никакой конкретики.