Десантная операция прошла в ходе учений ВМС НАТО Baltops-2019 в Литве

Вильнюс, 16 июня. Тренировочные маневры по десантированию войск с моря прошли в воскресенье в Литве в рамках военно-морских учений Североатлантического альянса Baltops-2019 («Балтопс-2019»). Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства Литвы.

По данным Минобороны республики, десантирование прошло успешно.

«Подобные операции демонстрируют возможности членов военного блока по усилению фактора сдерживания», — заявил руководитель литовского военного ведомства Раймундас Кароблис.

В маневрах участвовали американский десантный корабль-док USS Fort McHenry и десантный Gniezno военно-морских сил Польши, а также корабли Британии, Литвы и Португалии. Высадка прошла в районе населенного пункта Немирсета. Для этого прилегающие участки на суше, в морской акватории и воздушное пространство над ними были в течение 24 часов объявлены военной территорией.