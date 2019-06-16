Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Десантная операция прошла в ходе учений ВМС НАТО Baltops-2019 в Литве

203
0 Оставить комментарий

Десантная операция прошла в ходе учений ВМС НАТО Baltops-2019 в Литве

Вильнюс, 16 июня. Тренировочные маневры по десантированию войск с моря прошли в воскресенье в Литве в рамках военно-морских учений Североатлантического альянса Baltops-2019 («Балтопс-2019»). Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства Литвы.

По данным Минобороны республики, десантирование прошло успешно.

«Подобные операции демонстрируют возможности членов военного блока по усилению фактора сдерживания», — заявил руководитель литовского военного ведомства Раймундас Кароблис.

В маневрах участвовали американский десантный корабль-док USS Fort McHenry и десантный Gniezno военно-морских сил Польши, а также корабли Британии, Литвы и Португалии. Высадка прошла в районе населенного пункта Немирсета. Для этого прилегающие участки на суше, в морской акватории и воздушное пространство над ними были в течение 24 часов объявлены военной территорией.

infox - new
Автор: Сергей Петров
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров