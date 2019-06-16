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Барабанщик из проекта Макаревича «Оркестр креольского танго» ушел из жизни

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Барабанщик из проекта Макаревича «Оркестр креольского танго» ушел из жизни

Москва 16 июня. Сергей Остроумов, который был барабанщиком в музыкальном коллективе «Оркестр креольского танго», созданном российским певцом Андреем Макаревичем, ушел из жизни. Об этом сообщил сам бессменный участник рок-группы «Машина времени».

«Умер Сережа Остроумов», — написал Макаревич в Facebook.

Других подробностей, в частности о причине смерти, дате и месте прощания, телеведущий не сообщил.

Макаревич основал музыкальный коллектив «Оркестр креольского танго» в августе 2001 года, он стал его сайд-проектом. Лидер «Машины времени» признавался, что любит слушать и исполнять американскую эстрадно-джазовую музыку 1950-х годов. Среди джазовых музыкантов младшего поколения оказалось немало тех, кто разделяет его пристрастия, и они объединились в «Оркестр креольского танго». Группа получила известность в 2003 году. Ансамбль исполняет джаз, блюз, босанову и румбу.

Первый диск группа издала в 2002 году, а спустя три года выпустила диск с кавер-версиями песен барда Булата Окуджавы.

Остроумов играл в коллективе на ударных инструментах. Он также был участником «Трио Евгения Борца» и группы «Машина времени».

Ранее народный артист Эммануил Виторган сообщил, что в возрасте 59 лет ушел из жизни актер Александр Кузнецов, исполнивший роли в фильмах «Джек Восьмеркин — американец» и «Парад планет». Врачи диагностировали у артиста рак простаты. В течение пяти лет он пытался бороться с болезнью в Соединенных Штатах.

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Автор: Екатерина Кухарева
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