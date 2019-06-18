Сирийские ремонтники восстанавливают подачу электричества в Пальмире

Дамаск, 18 июня. Продолжаются усилия правительства по восстановлению услуг в городе Пальмира, поскольку жители продолжают возвращаться в город, освобожденный от страшного терроризма. Соответствующую информацию передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

В рамках продолжающихся усилий и, несмотря на все сложные климатические условия, работники генеральной энергетической компании Хомса завершили работы по восстановлению трансформаторной подстанции в Пальмире, которая обслуживает большую часть районов мощностью 40 МВт.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Директор энергетической компании в Хомсе заявил о необходимости обеспечения безопасности электрической сети в окрестностях Пальмиры. Это связано в первую очередь с началом возвращения людей, которые начнут активно пользоваться электричеством в регионе.

Возврат электричества в большую часть города Пальмиры благодаря усилиям и опыту компании энергетической компании Хомса поможет ускорить возвращение жителей исторического города Пальмира.

Ранее сообщалось, что большие усилия со стороны сирийского правительства предпринимаются для обеспечения услуг в освобожденных регионах Пальмиры с целью ускорения возвращения людей: ремонтные бригады восстанавливают школы, детские сады, больницы.

Губернатор Хомса Талал аль-Барази во время встречи с местными жителями заявил, что в рамках правительственных усилий по возвращению всех перемещенных лиц в родные районы провинции Хомс началась разработка плана по возвращению жителей Пальмиры в древний город.