Гуманитарные акции РФ в Сирии проходят от Латакии до Дейр-эз-Зора

Дамаск, 16 июня. Военнослужащие РФ в Сирии провели в субботу две гуманитарные акции. Гуманитарная помощь была передана населению и в самой восточной провинции страны — Дейр-эз-Зоре, и в самой западной — Латакии.

В Дейр-эз-Зоре гуманитарная помощь досталась жителям расположенного на левобережье Евфрата населенного пункта Ат-Табия. Этот городок оставался одним из последних оплотов террористов запрещенного в РФ «Исламского государства»1 до тех пор, пока сирийская армия в конце 2017 года не освободила его. В поселок постепенно возвращается мирная жизнь — восстанавливаются разрушенные боевиками ИГИЛ1 объекты инфраструктуры в поселке, строятся новые социальные объекты.

В ходе гуманитарной акции российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) раздал 500 продовольственных наборов, в состав которых входят мука, рис, сахар, мясные консервы и чай. Как отметил старейшина поселка Марауан Салим аль-Мухаммад, в помощи, которая регулярно оказывается жителям восточных регионов Сирии, сильнее всего пострадавших в ходе нашествия террористов ИГИЛ, сегодня нуждается почти каждый из 4000 жителей Ат-Табии.

«Мы благодарны российским друзьям за оказанную гуманитарную помощь, которая так необходима для жителей поселка в это сложное для нас время. Спасибо России и Владимиру Путину за помощь в восстановлении мирной жизни. Храни вас бог!» — приводит специальный корреспондент Федерального агентства новостей слова главы поселения.

Другим населенным пунктом, куда прибыла российская гумпомощь, стал поселок Аль-Магрит, расположенный в 5 километрах от административного центра провинции Латакия. Этот населенный пункт никогда не был захвачен боевиками, однако мужчины из почти каждой семьи в поселке защищали сирийскую землю и продолжают бороться с остатками террористических группировок. Потери САА за многолетнюю войну были тяжелыми — многие женщины и люди преклонного возраста лишились на войне мужа, отца или сына и в результате оказались в бедственном положении из-за потери кормильца.

Нуждающиеся жители Аль-Магрита получили продуктовые наборы ЦПВС общим весом более двух тонн. Юным жителям поселка российские военнослужащие раздали детские наборы с раскрасками, фломастерами, карандашами и другими школьными принадлежностями.

Благодарные жители привезли к месту гуманитарной акции фрукты, выращенные в собственных садах, предлагая российским военнослужащим. Глава поселения Ясир Хабиб также поблагодарил Россию за помощь, оказанную поселку и всей Сирии.

Как отмечается в информационном бюллетене ЦПВС, с начала работы российской миссии в Сирии проведены 2140 гуманитарных акций, в ходе которых граждане Сирии получили более 3,4 тысяч тонн продовольствия.

1 Организация запрещена на территории РФ.