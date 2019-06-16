Более 1,1 тысячи беженцев вернулись в Сирию за сутки​​​​​​​

Дамаск, 16 июня. Более 1,1 тысячи человек вернулись в Сирию за минувшие сутки из Ливана и Иордании. Об этом говорится в информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев.

Документ опубликован на официальном сайте Минобороны РФ.

«За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 154 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус», «Телль-Калах» – 329 человек, из Иордании через пункт пропуска «Насиб» – 825 человек», — говорится в сообщении ведомства.

При этом уточняется, что в места постоянного проживания внутри страны в течение суток вернулись 16 граждан Сирии.

#СИРИЯ Информационный бюллетень Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев (16 июня 2019 г.) https://t.co/qn9JTXVqz2 pic.twitter.com/BMaQo9jGyh — Минобороны России (@mod_russia) 16 июня 2019 г.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии длится с 2011 года. Правительственные войска САР к настоящему времени освободили практически всю территорию государства от контроля незаконных бандформирований. Основные силы запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1 на территории Сирии были разбиты при содействии российских военных.

Ранее министр сельского хозяйства и аграрной реформы Ахмед Аль-Кадри и министр внутренней торговли и защиты потребителей Сирии Атеф Надаф рассказали о росте продаж зерновых в стране. Кроме того, в Дамаске вновь открылся музей медицины и науки, который был закрыт из-за военных действий на территории страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.