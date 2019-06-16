Новую модификацию ЗРК «Сосна» показали на видео

Москва, 16 июня. Управляемый зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Сосна», который будет представлен на международном военно-техническом форуме «Армия-2019», показали на видео.

Ролик, на кадрах которого запечатлена новая модификация на шасси БМП-3, а также рассказывается о преимуществах комплекса, опубликовал телеканал «Звезда». По словам разработчиков, «Сосна» универсальна и способна работать и днем, и ночью в любых метеоусловиях.

Они отметили, что 12 транспортно-пусковых контейнеров можно расположить не только на шасси БМП-3, но также на БТР-82А и даже на шасси гусеничного тягача МТЛБ. Экипаж ЗРК состоит из механика-водителя и оператора-наводчика.

Как отметил заместитель технического директора АО «КБточмаш имени Нудельмана» Владимир Уклеев, машина незаметна для РЛС противника, поскольку ведет обнаружение и наведение в оптическом диапазоне.

Вооружение, которое уже прошло все испытания, должно попасть в программу гособоронзаказа в текущем году.

Напомним, форум «Армия-2019» пройдет в выставочном центре «Патриот» в подмосковной Кубинке с 25 по 30 июня.

«Сосна» — российский зенитный ракетный комплекс ближнего радиуса действия, созданный для защиты войсковых подразделений от нападений с воздуха в любых видах боях, в том числе во время марша. ЗРК способен уничтожить вертолеты, самолеты, крылатые ракеты, дистанционно управляемые аппараты и легкобронированную наземную технику потенциального противника в любое время суток в условиях ограниченной видимости при наличии естественных и искусственных помех на дальности до 10 километров.

Первый серийный ЗРК «Сосна» был представлен на форуме «Армия-2018». В российской армии он должен заменить комплекс «Стрела-10М».

Как рассказал Федеральному агентству новостей военный эксперт Центра стратегической конъюнктуры Олег Пономаренко, аналогов ЗРК «Сосна» на вооружении зарубежных армий нет.