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Пушков назвал «непосредственным и милым» забег Зеленского через фонтан

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Пушков назвал «непосредственным и милым» забег Зеленского через фонтан

Москва, 16 июня. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал видеоролик, на котором запечатлен президент Украины Владимир Зеленский, бегающий через работающий фонтан в украинском Мариуполе.

«Как непосредственно и мило», — написал российский сенатор в своем Twitter-аккаунте.

По его мнению, такими поступками глава украинского государства демонстрирует, «что ни на что другое он не способен. В частности, по словам сенатора, Зеленский не может прекратить военный конфликт в Донбассе, и поэтому якобы должен предоставлять своим соотечественникам подобные «развлечения».

Ранее в Сети появился видеоролик, на котором по окончании выступления с речью на Театральной площади в Мариуполе украинский президент решил сократить дорогу к автомобилю и вместе с охранниками пробежал через работающий фонтан.

Ранее Пушков заявил, что Зеленский сначала должен установить мир в Донбассе, а потом уже привлекать иностранные инвестиции в регион. По его мнению, эти заявления главы государства всего лишь «слова».

Киевские власти в апреле 2014 года начали военные действия против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после государственного переворота в стране в феврале 2014 года. Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать также на минской площадке в рамках встреч контактной группы, но Украина все время нарушает взятые на себя обязательства.

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Автор: Сергей Петров
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