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Ученые развеяли модные мифы об активированном угле

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Ученые развеяли модные мифы об активированном угле

Москва, 16 июня. Ученые рассказали, как производители обогащенных активированным углем продуктов зарабатывают на доверчивых адептах «правильного очищения организма».

Сейчас активированный уголь добавляют в еду и напитки, зубные пасты и косметические средства. Покупателей обещают избавить от токсинов, сделать зубы белоснежными, а кожу сияющей. Однако на самом деле никаких научных доказательств все эти обещания под собой не имеют.

Врач-диетолог Клиники управления здоровьем Сеченовского университета Наталья Пугачева в комментарии РИА Новости объяснила, что весь свой сорбирующий запас уголь уже реализовал, собрав компоненты продукта.

«Вреда, вероятно, тоже нет, учитывая совсем небольшую дозировку, если конечно, угольный коктейль и черный хлеб не ежедневная и основная пища», — добавила эксперт.

Со скепсисом она отнеслась и к так называемым угольным диетам. Несмотря на то, что они доступны и относительно безопасны, толку в них тоже немного. Пугачева пояснила, что для снижения веса нужно  есть меньше жирного и сладкого и больше двигаться, а не уповать на уголь.

«Насколько оправданно добавление к этому активированного угля, непонятно. Мне кажется, это немного похоже на сказку про суп из топора», — резюмировала врач.

Отметим, что британские медики, наоборот, считают, что использование активированного угля в качестве добавки в зубные пасты таит в себе риск. Такие средства, по их мнению, могут повреждать зубную эмаль и повышать чувствительность зубов. Кроме того, в зубные пасты, обогащенные активированным углем, не добавляют фтор, а это значит, что они беззащитны перед кариесом.
В случае же косметических средств активированный уголь может быть полезен.

Индийские специалисты полагают, что крема с активированным углем эффективнее очищают кожу. Правда, как отмечает РИА Новости, работа этих специалистов является чуть ли не единственным исследованием такого рода, поэтому относиться к ней стоит с осторожностью.

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Автор: Игорь Федоров
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