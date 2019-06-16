Либеральная тусовка рисует картинку для западных СМИ, чтобы очернить Россию

На согласованный митинг в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова придет «похайпиться» либеральная оппозиция, несмотря на то, что эта история, в общем-то, закончилась. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал независимый политический аналитик Владимир Соловейчик.

На проспекте Сахарова в Москве в воскресенье утром идет подготовка к акции «Закон и справедливость для всех». Накануне о ее проведении напоминал Союз журналистов России.

В настоящий момент уже смонтированы сцена и задник. Начало согласованного митинга в 13.00. Предполагаемая численность участников до 20 тысяч человек.

Как отметил Владимир Соловейчик, реальный вклад либералов в прекращение дела Ивана Голунова оказался на деле не столь весом. По мнению эксперта, все решили грамотные действия российских властей и общественных институтов — Совета при президенте по правам человека, уполномоченного по правам человека в РФ, Союза журналистов, Общественной палаты Москвы и т.д.

«Либералам не остается ничего иного, как посредством проведения публичных мероприятий поднимать свой рейтинг», — пояснил Владимир Соловейчик.

Эксперт отметил, что вся публичная активность деятелей типа блогера Алексея Навального и его сотрудников и прочей либеральной политтусовки постоянно направлена не только на скандал внутри РФ, но и на заграницу, на скандал в зарубежных СМИ. Ситуация с «делом Голунова» исключением не является.

«Для либеральной политтусовки главное — создать повод для постоянно ведущейся в иностранной печати и иных СМИ кампании, нацеленной на общественное мнение Европы и Северной Америки и призванной убедить его в том, что Россия — страна «второго сорта» в сравнении с «развитыми демократиями» стран «золотого миллиарда», — заключил Владимир Соловейчик.

Иван Голунов был задержан 6 июня в Москве по подозрению в распространении и изготовлении наркотических средств. После предъявления обвинений он был отправлен под домашний арест. Однако впоследствии выяснилось, что при задержании были допущены нарушения. Голунов был освобожден, а дело — прекращено.